第57号决议：越南迈向科技奇迹之路
这位以色列前领导人强调：“以色列与越南的合作关系通过相互敬重与对未来发展的信心得以推动。我相信，双边合作特别是在创新领域的合作仍有广阔发展空间，前提是政府能够出台更多扶持政策，为青年创新创业创造便利条件。”
以越友好协会主席、前以色列驻越南副大使埃亚尔·布维尔斯基指出，以色列的技术、知识与科研成果丰富多样，而越南则蕴藏着巨大潜力，尤其在生产与扩大规模方面具备以色列难以实现的优势。
布维尔斯基认为，越南尚未充分开发其经济潜能，仍有众多市场可供出口产品。他明确表示：“我认为，如果把以色列的知识与越南经济部门的能力、愿景和实力相结合，我们一定能够走得更远。”
以色列前司法部长约西·贝林评价道，经过多年推动科技发展与加快现代化进程，越南取得了诸多成就，甚至在某些科技领域已经超越了一些起步更早的国家。他指出，其中一个原因是越南人民勤劳努力、不惧艰苦，另一个原因则在于越南后发而至，从而在科技领域拥有“后来居上”的优势，更不用说在人工智能及许多正在越南迅速应用的领域。
贝林认为，以色列在科技上的强劲转型，表明了该国在营造创新环境中的核心作用。越南完全具备迈向类似征程的基础，只要善于发挥国内智慧，借鉴合适模式，并出台鼓励企业与科研院所协同创新的机制。如果获得具有系统性、长远性的果断政策，一个“越南科技奇迹”完全可以实现。（完）