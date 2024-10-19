第45届东盟议会联盟大会开幕：彰显议会在促进东盟互联互通和包容性增长的作用

越通社特派记者报道，10月19日，第45届东盟议会联盟大会（AIPA-45）在老挝首都万象国家会议中心隆重开幕。AIPA 成员国、观察员和发展合作伙伴议会/国会代表出席大会。越南国会主席陈青敏率越南国会高级代表团出席大会开幕式。



老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里（Thongloun Sisoulith）；老挝国会主席、2024年AIPA 主席赛宋蓬·丰威汉（ Saysomphone Phomvihane）在开幕式上致辞。



赛宋蓬·丰威汉在讲话中强调了 AIPA 作为战略方向交流平台，实现 AIPA 和东盟共同目标的重要性。



赛颂蓬·丰威汉分享了东盟在努力实现《2025年东盟共同体愿景》的团结与合作趋势，建议AIPA与东盟加强合作，相互支持完成既定任务，促进区域和平、稳定和可持续发展，为各国带来切实利益。



老挝总书记、国家主席通伦·西苏里在开幕式上致辞时，高度评价AIPA-45主题对东盟各国努力实现《2025年东盟共同体愿景》的重要意义。AIPA-45是各国议会进行建设性讨论、加强合作、塑造AIPA未来的良好平台，进而帮助推动东盟共同体更加强大、联系更加紧密、更有弹性，符合各方利益和人民的愿望。

值此机会，越共中央总书记、国家主席苏林代表越南党、国家和人民向AIPA-45大会传达了信息。苏林高度评价本届大会的主题“议会在加强东盟互联互通和全面发展中的作用”，对AIPA近50年来的重要贡献给予好评。



苏林总书记、国家主席强调，东盟正处于共同体建设的重要阶段。今后应进一步加强AIPA与东盟之间的联系，提高互补性和协同效应。



越南国会将本着积极主动和负责任精神参与AIPA活动，为建设团结、强大、繁荣的东盟共同体作出贡献。相信在AIPA-45主席国的主持下，在与会代表的密切配合下和在东道国国会的精心准备下，AIPA-45一定会取得圆满成功。



当天早些时候，在AIPA大会开幕之前，老挝国会主席赛颂蓬·丰威汉会见了出席 AIPA-45 大会的成员国、观察员国、合作伙伴议会/国会代表团团长和东道国邀请出席AIPA-45 大会的嘉宾。（完）