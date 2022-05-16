第31届东运会期间河内市推出28条旅游线路

各旅游线路集中河内市各文化、历史和建筑等工程、河内市郊区各古村和名胜区、将河内与周边省市各旅游目的地连接起来等。探索河内市的旅游线路都是一日游线路，将河内市与周边省市连接旅游线路都是短日游线路，较为符合出席第31届东运会的代表、教练员和运动员。

探索河内旅游线路包括：半日游胡志明主席陵墓-胡志明博物馆-文庙-还剑湖半日游；“越南历史”旅游线路参观越南国家历史博物馆-升龙皇城；“唐林古村”旅游线路，参观甘蔗寺庙-蒙副祠堂-冯兴祠等。此外还有一些新旅游线路，如骑自行车参观古螺遗迹区、参观钵场陶瓷村、探索街头美食线路等。

此外，各家旅游公司还推出探索河内周边省份旅游目的地的旅游线路，如3日2夜探索沙坝神秘园子、3日2夜下龙水上飞机等旅游线路。

特别是，越游旅游公司还推出富有第31届东运会特色的旅游线路，如河内-第31届东运会旅游线路，参加该旅游线路的游客将参加开幕式和闭幕式-参观还剑湖-升龙皇城和镇国寺。

推出服务参加第31届东运会游客的旅游线路不仅帮助游客了解河内市文化、历史和尽管以及河内市周边目的地，从而向东南亚客源市场推广河内市乃至越南旅游形象。各家旅游公司做好各方面的准备，为游客拥有完美的体验做出努力。（完）