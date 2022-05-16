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第31届东运会对越南旅游业发展产生积极影响
这是越南第二次主办东运会。2003年，第22届东运会在越南举行，两年后，赴越南观光的国际游客均猛增，年均增长10-20%。
2022年，在越南和东盟各国乃至世界受新冠肺炎疫情严重影响后，第31届东运会是越南旅游复苏的大好机会。为了迎接此活动，3月15日，越南正式全面开放旅游业，并为国内外游客出台许多优惠政策。
值此第31届东运会之际，旅游总局开通了越南旅游专网https://seagames31.vietnamtourism.gov.vn/，介绍越南旅游信息和国际游客进入越南时的必要信息，如签证手续、出入境手续和医学观察等。
此外，该网站还推介主办第31届东运会各赛项12个省市的旅游形象。此外，旅游总局题为“越南：为爱而去！--让我们闪耀，尽情生活”的时长 1 分 11 秒视频短片介绍了越南最著名的目的地，如坚江省富国、庆和省芽庄、广宁省下龙湾、广平省韩松洞和平定省归仁等。
另外，旅游总局正在网站 https://vietnamtourism.gov.vn、https://vietnam.travel、 Facebook、Zalo、YouTube、Instagram 等社交平台和“越南旅游”应用程序等数字生态系统上大力宣传越南旅游形象。
诸多地方主动开展旅游促进与推介活动。其中，南定省推出服务于第31届东运会的美食空间，旨在推介越南美食精髓。
广平省旅游厅开展专业媒体宣传活动，通过第31届东运会系列活动向国内外客源市场推广该省旅游形象。
富寿省举行该省旅游信息和一乡一品（OCOP）展会，从而向国内外游客推介该省旅游形象、产品和线路。
河内市旅游局集中推介升龙皇城遗迹区、文庙国子监、火炉监狱、钵场陶瓷村、巴为国家公园、唐林古村、香寺等主要旅游目的地。
此外，河内市旅游局介绍14家4-5星级酒店，为参加第31届东运会的代表团、运动员和国际记者以及游客提供服务。（完）