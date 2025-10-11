第11号台风引发的洪涝灾害给越南造成经济损失超过5.45万亿越盾

据越南农业与环境部堤坝管理与防灾局的消息，截至10月10日17时30分，第11号台风环流引发的暴雨洪涝给越南北部诸多省份造成严重损失，导致18人死亡和失踪，数十万所民房被淹，多处交通中断、电力基础设施受损严重，经济损失估计超过5.45万亿越盾（折合人民币约15亿元），其中太原省损失最大，约2.4万亿越盾，其次是高平省（2万亿越盾）和谅山省（1.05万亿越盾）。

暴雨使约23万所房屋被淹，仅太原省就有超过20万间房屋受影响。北宁、河内、高平、谅山、宣光和山罗等省市亦受严重影响。截至10日下午，仍有近6.7万间房屋被淹。

约2.5万公顷水稻和农作物受灾，超过1.3万头家畜和69万只家禽死亡或被冲走，严重影响灾区同胞的生计。

在谅山省，由于水位急剧上涨，北溪1号水电站大坝发生决口事故，当地政府及时发现并将803户居民撤离到安全地区，避免了人员伤亡。太原、北宁和河内等省市堤防系统共发现49起事故，比9日增加6起。

交通领域也受到严重影响，各条国道出现20处塌方或深水淹没，造成交通堵塞。河内—同登铁路被迫暂停运行，多条农村公路中断，给救援和物资运输活动带来困难。

暴雨导致太原、北宁、高平和谅山等省份约55万户用户停电。目前，已恢复供电42.1万户，尚有12.8万户等待修复；部分地区通信中断。

梂江、沧江和中江等河流水位虽然呈下降趋势，但仍超出警戒三级，下游地区仍面临洪涝风险。 农业与环境部已发布第7730/CĐ-BNNMT号紧急通知，要求各地确保堤坝安全，全力应对特大洪水。

当天，国防部向高平、太原、谅山和北宁四省紧急调拨1万个被套、1万个蚊帐和2000套衣物等抗灾物资。（完）