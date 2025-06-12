第十五届国会第九次会议：全国设立34个省级行政单位，包括28个省和6个城市

在第十五届国会第九次会议框架下，6月12日上午，国会以461票赞成（占国会代表总数的96.44%）通过了关于2025年省级行政区划调整的决议。根据该决议，全国将设立34个省级行政单位，包括28个省和6个城市。



自该决议正式生效之日起，全国将设立34个省级行政单位，其中包括通过本次调整形成的19个省和4个城市，以及不调整的高平、奠边、河静、莱州、谅山、乂安、广宁、清化、山罗、河内市和顺化市等11个省市。



决议要求相关部门依照权限，迅速开展必要的准备工作，确保调整后新设立的省、市地方政府自2025年7月1日起正式运作。



在此之前，各原有省、市的地方政府继续履职，直到调整后新地方政府正式投入运行。



国会要求政府、省市人民议会、人民委员会及相关机关组织切实贯彻执行该项决议；整合并完善地方各级机关组织机构；及时解决受本次调整影响的干部、公务员、事业人员所面临的困难与问题；保障社会保障体系，以及民众、企业的合法正当权益，同时满足经济社会发展、国防与安全的要求。

预计到2025年6月30日，全国各地将同步公布新设立的省、乡级行政区划及包括党政系统在内的新领导班子。完成省级合并及乡级调整后，原县级行政单位将停止运作，地方政府将实施“省与乡”两级模式。预计将精简25万人编制，从2026年到2030年预计可节省约190万亿越盾。



此次对52个省市进行调整，合并设立23个新的省级行政单位，名称分别为：宣光、老街、太原、富寿、北宁、兴安、海防、宁平、广治、岘港、广义、嘉莱、庆和、林同、得乐、胡志明市、同奈、西宁、芹苴、永隆、同塔、金瓯、安江。



国会法律与司法委员会的审查报告以及所有国会代表的意见一致赞成本次省级行政区划调整的必要性和相关方案，同时高度评价政府及地方认真、迅速地完成方案制定流程，符合党和国家的方针政策以及相关法律法规。（完）