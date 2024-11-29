第十一次越老两党理论研讨会在琅勃拉邦举行

越共中央政治局委员、胡志明国家政治学院院长、中央理论委员会主席阮春胜，老挝人民革命党中央书记处书记、中央宣训部部长、中央理论委员会主席坎潘·佩亚翁（Khamphan Pheuiyavong）和两国各部门、地方政府、科学家、学者和专家等代表出席。

会上，阮春胜同志介绍越南革新近40年来取得的成就和经验以及越南在发展社会主义定向市场经济的原则和路线。他建议与会代表深入讨论建设与完善体制，发展独立自主经济，确保经济、社会和环境三个支柱和谐发展，将民族力量与时代力量相结合，发展人力资源，发挥国有企业和私营企业的作用，有效处理独立自主和融入国际社会的关系。



坎潘·佩亚翁同志强调，老挝人民革命党坚定不移加强独立、自主和自强自立的发展路线。



在研讨会上，双方代表深入讨论了关于建设独立自主经济的理论与实践，进一步阐明了双方关注的问题，如：创新思维、提高内生动力以推动独立自主经济的发展；改善投资和商业环境，增强国内外投资者的信心；为建设独立自主经济提供资源和动力；发挥国有经济的作用；多元化市场，提高经济在深入国际化背景下的适应能力。



与会代表一致认为，在当前形势下建设和发展独立自主经济对于越老两国而言都是至关重要的。



在访问琅勃拉邦省期间，阮春胜同志会见了琅勃拉邦省领导。



琅勃拉邦省领导在会上介绍该省各方面的情况、与越南各地方的合作关系以及未来发展方向。



阮春胜同志分享了越南的经验，并就在新形势下发挥该省的潜力和优势、推动地方经济社会发展提出了相关建议。（完）