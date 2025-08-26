第五号台风：清化省四人遇难一人失踪

8月26日晚，清化省民防指挥部防灾办公室的快报，由于受第五号台风影响，当地已有四人因事故遇难，一人因洪水冲走失踪。



清化省人民委员会主席发布紧急电通知，要求全省各厅局、部门及乡镇集中力量，克服第五号台风造成的后果，并积极应对台风过后的暴雨和洪水；同时动员人力、物资和交通工具，坚决落实各项防灾救灾措施，尽快消除台风影响，迅速恢复正常秩序和群众生活。



受第五号台风影响，自8月24日至今，清化省出现大范围强降雨。北部和西北山区普遍降雨量在100至250毫米之间，平原、沿海及西部、西南山区降雨量达200至400毫米。预计从今天至27日下午，清化省仍将持续中到大雨，局地有特大暴雨并伴有雷电。

值得注意的是，流经清化省的马江水位持续上涨，江水湍急，威胁淹没沿江多个村庄。



清化省锦水乡人民委员会副主席黄世显表示，马江及各条溪流水位仍在迅速上涨，目前马江水位已达二级警戒，并可能在夜间继续升高，洪涝灾害风险进一步加大。



目前，当地政府已动员力量和交通工具，主动转移低洼地区的群众和财产到安全地带。根据不同的警戒级别，26日下午和晚间，当地还将继续组织巡逻守堤和加固堤坝工作，确保人民生命财产安全。



据清化省民防指挥部消息，截至目前，第五号台风已造成37户民房受损，1935户被淹，2所学校受损，529.4公顷水稻被淹没或倒伏；周江右岸东进乡境内K46+445至K46+470段25米长的堤岸出现滑坡；多条道路塌方，多数村寨被淹或陷入孤立。目前，全省各地正抓紧时间，与群众一道全力开展灾后抢险和恢复工作。



*8月26日下午，越南农业与环境部下属堤防管理与灾害防治局发布第1012/ĐĐ-QLĐĐ号文件，要求河内市农业与环境局部署护堤工作，确保堤防安全以应对洪水。



受第五号台风影响，河内市境内的积江、裴江、底江的水位持续上涨。26日17时监测数据显示，裴江安悦站水位为6.34米（超一级警戒0.34米）；积江永福站水位为7.45米（低于三级警戒0.55米），预计仍将继续上涨。

为确保堤防系统安全，堤防管理与灾害防治局要求河内市农业与环境局指导相关单位，对全市堤防进行检查和排查，实际落实护堤方案，重点保护薄弱堤段、已发生险情但尚未处理或修复的位置，以及尚未完工的堤防工程，确保防洪安全。

*8月26日，据富寿省水利与水资源分局快报，受第五号台风影响，当地出现大到暴雨，引发河流洪水警报及山体滑坡，造成部分地区财产、农作物受损。特别是地方政府已紧急疏散转移378户居住在有山体滑坡和山洪风险区域的居民至安全地点。

此次风雨已造成1人受伤；152户民房屋顶被掀、滑坡或淹没。此外，水稻、玉米、木薯等大量农作物受淹倒伏，水产养殖被冲垮丢失，部分道路因山体滑坡中断，交通受阻等。（完）