第五号台风：军队随时准备派出部队和无人机对存在滑坡风险地区进行勘测

据国家水文气象预报中心的消息，8月24日10时，第五号台风中心位于黄沙特区海域西北方向，距乂安省约580公里，距离河静以东偏南方向约560公里。台风中心附近最大风力达12—13级（118—149公里/小时），阵风可达15级；以每小时约20公里的速度向西移动。



受台风影响，东海北边以西向海域（包括黄沙特区）将出现9—11级大风，台风中心经过的附近海域风力可达12—14级，阵风16级；海浪高度5—7米，台风中心附近可达8—10米，海况异常猛烈。



专家警告称，海上和沿海地区为极度危险区域，对在此范围内开展活动的所有船舶和交通工具、设施都会造成危险。各类船舶和设施面临极高的倾覆、损毁风险；强风大浪和风暴潮可能导致大范围积涝。



据边防部队防灾减灾、搜救及民防指挥部的消息，截至8月24日6时，已向59613艘船只的248820人通报台风动态和行进方向，以主动做好防范应对工作。



面对台风演变，宁平到顺化及广义等7个沿海省市已实施严防出海措施。清化、广治、顺化、岘港等省市已制定居民疏散方案，涉及共152387户586770人。



为应对第5号台风，8月23日，越共中央书记处发布了第70-CV/TW号通知，要求采取措施积极应对第5号台风。



同日，政府总理发布了第143/CĐ-TTg号紧急指令，要求各部委、行业和地方集中力量，紧急做好第5号台风的防范应对工作。

政府副总理陈红河和各部委领导指示相关省市同步开展各项应对措施。



越南外交部已向中国驻越南大使馆和菲律宾驻越南大使馆发出照会，建议协助越南渔民和船只避风避险。



越南人民军总参谋部也发布第4875/CĐ-TM号紧急指令，要求凝聚力量应对2025年第5号台风。军队随时准备派出部队和无人机对存在滑坡风险地区进行勘测。



据国家民防指导委员会消息，为做好应对第5号台风的准备，越南国防部已部署346210名军官和战士，并出动各类装备8200台（包括5061辆汽车、216艘舰船、2295艘小艇和快艇、623辆特种车辆及5架飞机）。（完）