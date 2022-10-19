税务和海关政策助推经济社会复苏和发展

题为“税务 – 海关政策助推经济社会发展”的2022年税务 – 海关论坛于10月19日在首都河内举行。

受新冠肺炎疫情影响两年后，财政部已实施税费减免和缓缴政策，为企业和人民化解生产经营中遇到的困难。

2022年，越南财政部、政府和各级主管部门已贯彻落实国会和政府关于经济社会复苏发展计划的决议精神颁发并继续落实国家财政预算征收政策，着力助推经济复苏和发展。

经济专家认为，各项财政政策和解决方案得以及时有效开展，产生积极影响并得到企业和人民的响应和好评；从而助力企业、人民和经济复苏和发展进程取得积极成效。

财政部预测，2022年税费减免和缓缴总额达约233万亿越盾，创下历史新高。

财政部对财政政策管理的积极贡献助推2022年国家经济增长。具体，2022年第三季度越南国内生产总值（GDP）同比增长13.67%，为近12年来最高增速。由于落实灵活、配套且适当的控制通胀和稳定宏观经济政策和措施，越南经济在后疫情时代实现积极复苏，2022年经济增长超额完成目标并成为世界上增速最快的国家之一。

与会经济专家透露，税务和海关部门已采取适当措施来推进数字化转型。包括税务和海关在内的金融领域的数字化转型活动符合政府的主张和方向。政府此前已将金融领域确定为优先实现数字化转型的优先领域之一。

税务总局副局长邓玉明透露，截至6月30日，税务部门已为所有企业、组织、个体工商户提供电子发票服务。截至2022年9月，税务机关共受理电子发票15亿张。

电子发票的部署不仅助推电子商务和数字平台上商业的发展，符合世界发展趋势，还给社会带来诸多共同利益。 具体，节省印刷、存储、资源成本和利于环保，为企业创造透明平等的营商环境，同时加快推进企业和国家管理机关，特别是税务机关的数字化转型进程等。（完）