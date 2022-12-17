科技电信企业继续受益于数字经济增长

行内专家认为，从事科技和电信领域企业将继续受益于数字经济增长，越南正在率先推动5G网络商业化。

VNDIRECT 证券股份公司分析师周德全表示，2023年数字化转型的收入增长率将比2022年同期增长18%，并可能同比增长7. 9%。这是传统IT服务收入的两倍多，表明这一市场潜力巨大。

根据《近期至2025年、远期展望2030年的国家数字化转型计划》，到2025年越南数字经济占国内生产总值（GDP）的比重将达到20%。

根据谷歌、淡马锡和贝恩的《e-Conomy SEA 2021》报告，到2025年越南的数字经济价值预计将达到520亿美元，复合增长率为24%，位居东南亚第三名。

越南已成为率先在5G技术平台上成功开通电话的国家之一。 据思科接入网络（Cisco）称，到2025年，越南的5G用户数量预计将达到630万。 从2025年开始，及早部署5G服务可以帮助越南移动运营商每年增加3亿美元的收入。越南可能很快成为率先推出5G网络的东南亚国家之一，国内电信公司竞相开发包括：越南军队电信工业集团（Viettel）、越南移动通信公司（Vinaphone）、越南移动电信总公司（MobiFone）。

据世界领先的市场研究公司——美国联合市场研究公司（Research and Markets ）预测，到2026年，越南的数据中心市场预计将以超过14.6% 的复合增长率增长。基于政治社会稳定和地震等自然灾害的发生率较低，越南具备成为地区大型数据中心市场的必要条件。

近年来，越南科技领域的并购市场发展迅速。值得注意的是，FPT 集团收购了Base.vn平台，软银愿景基金（Softbank Vision Fund）和GIC基金向VNPay投资了3亿美元等。

对于顶级科技企业的经营成果，可以提及到今年前10月FPT集团的净利润超过4.5万亿越盾，比2021年同期增长30.7%。CMC科技集团股份公司也刚公布2022年前6月的业绩，净收入达3.88万亿越盾，同比增长超过35%， 税前利润达到2560亿盾，比去年同期增长29%。2022年第三季度，Viettel集团子公司工程股份公司的收入达到2.61亿越盾，同比增长35%, 税前利润增长36%，高达1606亿越盾。（完）