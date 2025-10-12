票房突破千亿彰显越南电影市场潜力

如果过去，一部越南电影达到千亿越盾票房就被视为稀有的奇迹，那么如今，其已成为许多制片人触手可及的目标。



历史政治题材电影"登顶"



在这幅热闹的景象中，《红雨》和《空中死战》两部电影更成为了票房现象。两者都开拓了原本被认为难以征服大众的新颖题材，却从一上映就引发了热潮。



由导演邓泰玄指导的影片《红雨》灵感来源于1972年广治古城保卫战中军民81个昼夜英勇顽强的战斗事迹。仅上映3天后，这部电影就突破了千亿越盾大关。一周后，作品触及两千亿越盾，成为有史以来票房最高的战争片。至今，该作品持续刷新纪录，达到近七千亿越盾，成为越南电影史上票房最高的电影。这一成功不仅是制作团队的骄傲，也为越南电影在开拓战争、历史题材方面开辟了新方向。



另一方面，由导演瀚陈指导的影片《空中死战》是越南电影首部开拓劫机题材的电影。在9月中旬上映后，这部电影迅速吸引了关注，仅用5天就突破千亿越盾大关，在首周上映期间领先票房。一部涉及敏感、较少被开拓题材的电影能取得如此令人印象深刻的票房，彰显如今的越南观众已准备好接受具有突破性创意和众不同的作品。



专业人士认为，越来越多的越南电影达到千亿越盾票房是一个积极的信号，表明国内观众更加积极地支持国产电影。值得注意的是，除了娱乐类型外，政治、历史和战争题材的电影开始受到投资者重视。此举既肯定了电影制作人的创作潜力，又为公众提供多样化的选择。



彰显越南电影的地位



千亿票房电影的不断增加不仅为电影行业带来经济利益，还为确立越南电影品牌在区域市场上的地位奠定了基础。然而，专家们认为，为了维持这种吸引力，电影制作人仍面临许多挑战。

导演裴中海指出，剧本质量和创作能力是决定一部电影作品能否成功的关键因素。此外，票房收入可以通过有力的宣传计划来实现，但要让电影深入人心并具有长久的生命力，需要一个精心打磨的剧本、性格鲜明的人物以及丰富的人文内涵。



裴中海同时认为，为了让越南电影稳定发展，合理安排国内外电影的放映比例，以确保市场公平竞争，是需要制片方、发行方和影院紧密配合。



越南导演维克多·武（Victor Vu）则认为，需要推进越南电影题材类型多元化，不仅满足不同层次的观众，还能为电影制作人提供展示创造力、扩大市场和融入国际的机会。



多部千亿票房电影的连续成功为越南电影产业开辟了新的发展阶段。凭借当前的突破势头，越南电影不仅能征服国内观众，更能确立国产影片在全球电影市场的地位。（完）