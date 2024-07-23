研究界强调阮富仲总书记为越南人民幸福做出巨大贡献

斯里文卡特斯瓦拉大学（Sri Venkateswara）原东南亚和太平洋研究中心主任雷迪（G. Jayachandra Reddy）教授认为，在越共中央总书记阮富仲的领导下，越南经济持续增长，从一个饱受战争蹂躏的农业国家成为亚洲最具活力的经济体之一。



雷迪向越通社驻新德里记者表示，在阮富仲总书记的领导下，越南已战胜许多挑战，促进经济增长，加强扶贫解困，为创业活动营造便利环境，推进农村经济转型，加强人力资源培训，提供高效的基础设施和服务，改善环境质量，建设现代治理，在全球层面建立信任。



雷迪认为，在阮富仲总书记的领导下，越南始终优先维护社会福利，促进反腐败工作，大力推进行政改革，加强消除饥饿和减贫活动。他相信，越南将继续成为美国、日本和印度等国家的投资商和企业的潜在市场和理想目的地。



提及阮富仲总书记为发展越南与各国之间关系作出的贡献，雷迪认为，凭借阮富仲总书记发起的“竹式外交”政策，越南与各国维护良好的双边关系。除了政治和外交外，阮富仲总书记也是越南共产党思想教育工作的关键人物。雷迪总结道：“阮富仲总书记是思想家、文化家、党的理论旗帜。他把一生奉献给了党和民族的革命事业。”



日本历史研究家上野富雄（Ueno Tomio）接受越通社驻东京记者的采访时表示，阮富仲总书记是道德品质纯洁、生活方式朴实、廉正和卓越领导能力的领导人。在外交方面，阮富仲总书记的“竹式外交”和独立自主的外交政策为提升越南在国际舞台上的地位作出了贡献。他还表示，阮富仲总书记为深化越日关系作出了巨大贡献。



另一方面，日本越南专家栗原浩英（Hirohide Kurihara）教授高度评价阮富仲总书记在越南共产党的建设和整顿工作中作出的贡献。他强调，阮富仲总书记发起了反腐败运动，同时对违法违规的党组织和党员严格予以纪律处分。这是阮富仲总书记领导下一大变化。



2018年，越共中央总书记阮富仲与俄罗斯总统普京举行会谈。图自越通社

*意大利安提奥出版社（Anteo Edizioni）社长斯特凡诺（Stefano Bonilauri）和安提奥出版社亚洲地区负责人朱利奥·奇纳皮（Giulio Chinappi）接受了越通社驻罗马记者的采访。



斯特凡诺认为，阮富仲总书记是越南近代历史的核心人物，在引领国家经济社会强劲发展中发挥着重要作用。在阮富仲总书记领导下，越南在反腐败斗争中取得了长足进步，凸显了各级政府的透明度和问责制；依法查处违反国家法律、党的法规的行为。阮富仲总书记为越南人的幸福作出的贡献在提高人民生活质量和扶贫解困的政策中得到了明确体现。



斯特凡诺认为，阮富仲总书记为社会主义理论和社会主义定向市场经济作出了巨大贡献，证明了国家按照这一模式发展的能力。



他强调，在阮富仲的领导下，越南已加强与扩大国际关系。特别是阮富仲总书记发起的“竹式外交”政策致力于提升越南在国际舞台上的地位，成为受人尊敬、值得信赖的合作伙伴。



与此同时，朱利奥·奇纳皮认为，阮富仲总书记一直鼓励向全世界传播越南文化，巩固民族身份认同，促进越南与其他民族的团结。



他表示，阮富仲总书记将继续为国内外未来领导人提供灵感源泉。他强调，“阮富仲总书记的榜样提醒我们了解廉洁领导、致力于共同利益、不懈追求人类更美好未来的重要性”。（完）