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“石缸平原-川圹防卫战役50周年，胜利与经验教训”学术研讨会即将举行
值此石缸平原-川圹防卫战役50周年（1972.5.21-2022.5.21）之际举行有关的学术研讨会意在肯定和阐明越南共产党中央政治局、中央军委、中央委员会和老挝人民革命党中央委员会的英明领导、正确指示和战略视野；石缸平原阵线司令部、第四区区委、乂安省委的灵活、创新运用以及越老两国人民在抗美救国中1972年石缸平原-川圹防卫战役的勇敢、坚强斗争精神。
研讨会系吸取越共中央委员会、中央军委、国防部对石缸平原-川圹防卫战役的领导、指导的经验教训和宝贵的历史经验；越南军事艺术理论的发展及其在军队建设和国防事业中的应用；激发和培养全国军队和人民的爱国精神，特别是越老两国、两军和两国人民之间团结之情的良机。
研讨会的成果是对越南和老挝两国军民，其中包括为民族解放斗争、捍卫祖国事业英勇牺牲的乂安省军民的巨大贡献；加强越老两国、两军和两国人民之间特殊的国际团结关系表示感恩之心。
通过研讨会，组委会希望为宣传教育传统、弘扬革命理想、提高一代代爱国主义精神；弘扬自力自强的意志，使全党全军全民共同胜利地开展实现新时期的国防建设事业作出贡献。（完）
研讨会系吸取越共中央委员会、中央军委、国防部对石缸平原-川圹防卫战役的领导、指导的经验教训和宝贵的历史经验；越南军事艺术理论的发展及其在军队建设和国防事业中的应用；激发和培养全国军队和人民的爱国精神，特别是越老两国、两军和两国人民之间团结之情的良机。
研讨会的成果是对越南和老挝两国军民，其中包括为民族解放斗争、捍卫祖国事业英勇牺牲的乂安省军民的巨大贡献；加强越老两国、两军和两国人民之间特殊的国际团结关系表示感恩之心。
通过研讨会，组委会希望为宣传教育传统、弘扬革命理想、提高一代代爱国主义精神；弘扬自力自强的意志，使全党全军全民共同胜利地开展实现新时期的国防建设事业作出贡献。（完）