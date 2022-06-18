环境行动月：儿童拯救地球的未来

世界卫生组织（WHO）称，全球每年有700万人因室内和室外空气污染而过早死亡，其中亚太地区有近400万人；世界上92%的人无法呼吸到安全的空气。 归因于气候变化的全球疾病负担的88%会在5岁以下的儿童身上发生。 因此，教育儿童保护环境，倾听他们的想法，是我们地球未来的保障。

以孩子的方式保护环境

越南儿童多次以不同方式表达自己对环境问题的看法，其中参加包括由万国邮政联盟举办题为“请给一个有影响力的人写封信，谈谈为什么以及如何对气候变化采取行动”的2022年国际少年书信写作比赛。组委会收到全国62个省市学生的近一百万封信。

国家气候变化委员会办公室代表梁光辉博士在5月9日举行的第51届国际少年书信写作比赛总结和颁奖仪式上发表讲话时表示，许多孩子化身为冰山、清风、大地、野生动物等，以自己的方式传递环保信息。

启蒙课程

目前，环境保护已成为全社会的紧迫任务。要成功解决环境污染问题，实现社会经济可持续发展，首先要从教育孩子、提高其对环境和环保的意识等方面入手。

多年来，教育培训部指导将环境教育、应对气候变化和自然灾害防治等内容纳入各级教育体系和国家体系的教育课程。

除了教育行业的竞赛运动之外，越南自然资源与环境部、农业与农村发展部、中央共青团、中央少年先锋委员会和联合国儿童基金会联合举行系列活动，向学生宣传环境保护、应对气候变化和海平面上升等问题。

通过这些活动，学生和教师可以提高他们对环境的理解和认识，并在教育机构中推广有效的环境保护倡议和解决方案。

联合利华越南公司表示，可以从节水开始对孩子进行教育。节约用水这样一个小动作，也为环境保护做出巨大的贡献。

也可以从不使用电器的时候关闭电源开始。节电与节水一样重要，因为这也是一种宝贵而很难创造的能源。

还有从垃圾放对地方开始。垃圾一直是全社会亟待解决的问题。因此，应该从小就帮助孩子们意识到这一点。此外，可以帮助孩子如何正确分类垃圾，并将其放在对的地方。

一旦孩子从年幼就有保护自然环境的意识，这将是绿色星球未来可持续发展的保障。（完）