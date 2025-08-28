“独立—自由—幸福80年征程”国家成就展展出多种高科技武器

8月28日，越南军队电信工业集团（Viettel）代表透露，庆祝越南八月革命胜利和九·二国庆80周年的国家成就展已在河内开幕。Viettel在此次展会上展出了50项民用和军用技术产品，其中包括新一代电信网络、半导体芯片、机器人、网络安全和航空航天等国家战略技术产品。



以“独立—自由—幸福80年征程”为主题的国家成就展从8月28日至9月5日在国家会展中心举行，展示80年来在党和国家领导下，越南保卫、建设和发展事业取得的突出成就。Viettel的技术产品在国防部、科技部、建设部和河内市人民委员会的展区得到展示，如重型自行火炮、高射炮、防空和海上监视雷达系统、用于现代作战的远程多用途无人机和反无人机综合体、安全通信系统、S-125-VT导弹系统、长山导弹导弹系统。

Viettel董事长兼总经理曹德胜表示，Viettel注重实施战略研究计划，参与了11项国家战略技术中9项的研发，有助于落实关于科技突破性发展、创新创意和国家数字化转型的第57号决议。



除了现代武器外，Viettel还介绍5G基站和5G芯片、智慧城市、智能工厂、信息安全平台、城市数字化和虚拟助手等数字技术产品。



上述产品展现了Viettel在创建数字化社会并提供数字化转型的基础设施中的先锋作用，同时肯定其在国防工业高科技研发和制造以及掌握核心技术方面的能力。（完）