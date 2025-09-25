深耕越南与比利时、卢森堡和欧盟友谊

越南驻比利时王国兼驻卢森堡大公国大使阮文草盘点了越南80年来在政治、经济、文化社会及外交等领域所取得的重要成就，这是越南人民在越南共产党领导之下不懈努力、团结奋斗、持续奉献得来的结果。阮文草强调，越南将继续坚定走全方位地融入国际社会、绿色与可持续发展的道路，同时在国际社会中发挥积极、负责任的作用，为世界和平、稳定与共同发展作出贡献。



阮文草大使与比利时、欧盟官员一起庆祝越南国庆80周年。图自越通社

在对外关系方面，2025年是越南与欧盟关系建立35周年，也是《越南—欧盟自由贸易协定》（EVFTA）实施5周年，为双方在贸易、科技、数字经济、应对气候变化、文化旅游及国防安全等领域上开展务实合作创造了广阔空间。越南与比利时关系持续强劲发展，尤其是2025年4月比利时国王偕王后对越南进行国事访问，为双方高新技术、物流、医疗、可再生能源和可持续农业等领域开辟新合作空间。越南与卢森堡也推动绿色金融伙伴关系高质量发展，力争今后拓展至其他潜在领域。



比利时外交部秘书长甘齐(Theodora Gentzis)对越南充满活力的发展以及在亚太地区和国际舞台上日益重要的作用表示印象深刻，并强调比利时将继续加强与越南的合作关系。欧洲议会贸易委员会主席贝恩德·朗格（Bernd Lange）指出，《越南—欧盟自由贸易协定》（EVFTA）已带来了诸多切实利益，期待越欧经贸合作关系实现可持续发展。比利时参议院第一副议长安德里斯·格里弗罗伊（Andries Gryffroy）高度评价两国议会合作关系所取得的成果，而欧盟对外行动署（EEAS）代表莱拉·费尔南德斯·斯坦布里奇（Leila Fernández Stembridge）则对越南在地区与全球事务中所发挥的积极且负责任的作用给予充分的认可。（完）