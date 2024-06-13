海防市利用海港优势招商引资

近年来，海防市海港不断得投资，成为当地经济发展支柱之一。

越共中央政治局关于至2030年和远期展望至2045年海防市建设与发展的第45号决议（45-NQ/TW19）以及近期至2040年和远期展望至2050年海防市总体规划调整方案均中均将海港、工业和贸易服务确定为海防市三个战略支柱，其中，海港被放在首位。

因此，海防市力争将该市建设成为工业城市，具备现代、智慧、可持续的海港，是全球海洋城市，海港是主要组成部分，是北部的门户，是全国重点海洋经济中心。

根据获得政府总理批准的《2021-2030年越南港口系统发展总体规划及2050年愿景》，海防市海港是国家港口系统的特别海港，具备国家门户港口和综合港口的职能。其中，重点发展沥县-南涂山-文澳码头。

海防市的潜力正在逐步得到开发，开始取得成果。在不久的将来，海防市将在沥县区域和南涂山区域建设更多码头，其中沥县共22个码头。

海防市海港系统占越南海港总数的17.5%，占红河平原海港的73%。沥县深水港一号和二号码头可接收超13万吨的货船，将进出口货物从海防市运往所有国际海港。

海防市人民委员会主席阮文松表示，海防市一直为完善现代同步海港系统和跨区域系统投入了大量资源。（完）