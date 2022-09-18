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泰族群舞被列入《人类非物质文化遗产代表作名录》纪念活动在山罗省举行
据越南递交联合国教科文组织的申遗档案，群舞共有祭祀群舞、圆圈群舞、表演性群舞三大类。祭祀群舞和表演性群舞一般与道具搭配起来，并以道具命名，诸如：巾舞、斗笠舞、竹棍舞、乐舞、木棍舞、花舞等等。
群舞成为泰族群体亲切好客的象征，是越南西北地区泰族人的重要文化烙印。
为保护和弘扬泰族群舞的价值，山罗省在全省各族党员干部和群众中推广群舞艺术，服务于新时期社区活动和文化交流，进而发展旅游，促进经济增长，促进与省内外各族之间的交流。
山罗省人民委员会副主席壮氏春表示，今后该省将着力打造“泰族群舞”旅游亮点，服务于社区旅游活动，营造社区文化氛围，满足国内外游客参观体验的需求。与此同时，落实好少数民族民间艺人表彰奖励工作，将民间艺人视为“活生生的珍宝”，加强收集、研究和推广泰族文化尤其是群舞的价值。
山罗省人民委员会纪念活动上向在“泰族群舞艺术”联谊活动中获得高奖的艺术代表团颁发了奖状。
按计划，“泰族群舞”人类非物质文化遗产代表作名录证书颁证仪式将于9月24日在安沛省义路市举行。
在从2021年12月13日至18日在巴黎召开的联合国教科文组织2003年《保护非物质文化遗产公约》政府间委员会第16届常会的框架内，越南泰族群舞申遗档案获联合国教科文组织审议通过，正式列入《人类非物质文化遗产代表作名录》。（完）