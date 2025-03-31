泰国曼谷-越南岘港直飞航线开通

在仪式上，越南驻泰国大使范越雄高度评价越南航空在推动旅游互联互通和便利两国出行方面的努力，并相信新的曼谷-岘港直飞航线将有助于吸引更多越南、泰国及第三国游客前往两国旅游。

范越雄强调，越南与泰国的旅游合作潜力仍然巨大。在2023-2024年期间，越南赴泰国的游客近100万人次，而泰国赴越南的游客约50万人次。他相信，通过不断拓展新航线，尤其是曼谷-岘港直飞航线，越南航空将取得更多成功。

越南航空驻泰国首席代表吴志兴表示，开通连接岘港与曼谷的直飞航线，标志着越南航空在连接充满活力的泰国首都曼谷与潜力巨大的旅游市场——岘港方面迈出了重要一步。新航线开通有助于提高岘港的知名度，同时促进两国旅游合作。

通过开通曼谷-岘港直飞航线，越南航空进一步巩固其作为连接地区各国的桥梁作用，并扩大航线网络。新航线每周运营四班，分别在星期一、星期四、星期五和星期日执飞，满足日益增长的两大旅游城市间的出行需求。

近年来，岘港作为新兴旅游市场吸引了大量国际游客，仅2024年就接待国际游客超过410万人次，同比增长36.3%。泰国也是岘港四大客源市场之一。

此前，越南航空曾在廊曼国际机场运营曼谷-岘港直飞航线，但后来暂停，以调整发展战略。此次恢复该航线体现了越南航空巩固其国家航空公司地位、引领区域市场、推动国家经济发展的坚定承诺。（完）