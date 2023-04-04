泰国专家：独特文化是越南引进游客的一大优势

越南文化非常特殊，有望成为越南吸引游客，发展旅游业的一大优势。

泰国旅游总局（TAT）负责营销传播事务副局长查坦·昆加拉·纳·阿瑜陀耶（Chattan Kunjara Na Ayudhya）在接受越通社记者的采访时做出上述表述。

查坦·昆加拉·纳·阿瑜陀耶指出，越南正在迅速发展。来到越南的游客可以有许多的收获。为让游客享受更优质的旅游体验，越南应更加重视发展交通、旅游基础设施。此外，越南可以在二线城市、小城镇发展旅游业。

查坦·昆加拉·纳·阿瑜陀耶认为，游客对越南的文化非常感兴趣。越南有着非常独特的文化，这可以成为越南宣传推广的一个重点。

曾多次到访越南的查坦·昆加拉·纳·阿瑜陀耶指出，越南传统节日丰富多样，可以利用这些文化喜庆节日来吸引国际游客，推广旅游形象。越南也可以像泰国一样，选择一些具有特色的传统节日吸引外国游客参加。例如，越南北部的泰族也有泼水节（Songkran）。这是庆祝丰收、迎接新年的喜庆节日。

据越南统计总局3月29日发布的报告，2023年3月越南预计接待国际游客达89.5万人次。总体来看，2023年一季度，越南国际游客到访量预计超过269万人次， 是2022年同期的29.7倍。其中，空运游客占89.8%， 陆运游客占 9%，海运游客占1.2%。

2023年，越南旅游业设定接待游客1.1亿人次的目标，其中国际游客约800万人次，国内游客约1.02亿人次，旅游收入约650万亿越盾。（完）