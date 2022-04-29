法国青年用音乐拉近西方与越南文化的距离

《从前在越南一座桥梁》是一位年轻法国电影制作者刚刚在法国巴黎向公众介绍的一部音乐纪录片。独特而充满情感的该纪录片，成功地传达了一位有部分越南血统的法国年轻人的心愿，同时成为将越南民间和古典音乐推向全世界的桥梁。

电影制作人 弗朗索瓦·比邦纳分享说 ：“我的奶奶是越南人。越南的传统音乐深深吸引着我，所以我选择跨文化主题，将古典音乐与传统音乐、西方音乐与越南民族音乐交融起来。”

影片主角是一位拥有越南血统的法国年轻人，带观众走遍越南各地。观众跟着他一起体验越南音乐从古典到民间、从传统到现代的有趣东西。



电影制作人弗朗索瓦·比邦纳 ：“我有时侯化险为夷。新冠肺炎疫情让我在越南停留的时间比预期的要长。有困难的时刻，有时我想放弃，但最终我已经完成我人生中这个重要项目”。

虽然刚于今年年初发行，但这部时长30 分钟的音乐纪录片已经在洛杉矶电影奖上获得了最佳纪录片和纽约国际电影节上的另一个奖项。

在法国巴黎，这部电影也赢得了观众们的积极评价。



Bertrand Grimm 观众：“这部电影做得非常精致，从拍摄到剪辑，音乐配乐都很棒。这部电影让我联想到我非常热爱的越南国度。”



江霞 观众：“通过这位法国青年的镜头，我感受到了影片中显得又熟悉又新鲜的越南风土人情。”



弗朗索瓦分享说，未来他还打算编写关于越南古典音乐的一本书，并制作其他介绍世界音乐的影片。（完）