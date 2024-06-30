法国泰雷兹集团希望加强与越南的合作

越通社驻法国记者报道，在近期访问并参加在法国举行的欧洲萨托利陆军防务展(Eurosatory 2024)期间，越南代表团参观了法国泰雷兹（Thales）集团的展示区。该集团在越南已有30年的合作历史，一直期待加强与越南在国防雷达领域的合作。

越通社记者有幸参观了泰雷兹的雷达生产厂。泰雷兹营销和雷达系统开发策略部负责人埃里克·马索（Eric Marceau ）表示，泰雷兹约有250种雷达产品在全球30个国家运行。

泰雷兹是世界领先高科技公司之一，专注于国防安全、航空航天、网络和数字安全三个领域。目前，该集团在 68 个国家拥有近 8.1万名员工。

自1994年以来，泰雷兹向越南提供民用和军事领域的技术解决方案。三十年来，泰雷兹在越南开展航空、数字电视、河内地铁、银行等多个项目。

泰雷兹（越南）总裁尼古拉斯·贝尔纳丁（Nicolas Bernardin）表示，泰雷兹早已与越南航空公司、飞行管理总公司VATM、Viettel集团、越南银行、邮政通信集团（VNPT）等大型集团公司在飞行区监控和保护、SIM、信用卡生产、电信卫星开发、智慧城市建设、数字识别和网络安全等方面有着传统合作关系。

特别是近10年来，泰雷兹在国防领域与越南开展合作，旨在促进越南军队现代化进程。贝尔纳丁对越南选择该集团作为声纳、电子、雷达技术导航系统等技术解决方案供应商感到骄傲。他说，泰雷兹正努力与当地工业发展伙伴关系，以加强他们在技术应用和转让的能力水平。（完）