河内自9月1日起发行城市轨道交通虚拟车票

8月29日，为保障旅客出行服务，方便旅客购买月票，提升城市轨道交通线路服务质量，河内市交通运输管理与运营中心宣布将在城市轨道交通线路上发行虚拟月票（非实体月票）。具体适用于2A号线（吉灵－河东）和3.1号线（呠-河内火车站）的单月票及周期票，生效日期2025年9月1日起。

为应对“九·二”国庆假期期间旅客出行需求增长，保障2A号线（吉灵-河东）和3.1号线（呠-河内火车站）运营安全、提升服务质量，河内铁路一人有限责任公司于8月29日宣布，将在8月29日和30日两天延长上述线路列车的运营时间，为旅客提供更加便捷的出行服务。

8月29日，列车运营时间将延长为自当日5时30分起至次日（8月30日）3时10分止，期间实行不间断运行，发车间隔均为10分钟。

8月30日当天，列车服务时间为4时30分至22时。其中，4时30分至7时30分、以及11时至14时这两个时段，发车间隔缩短为6分钟；其余时段发车间隔为10分钟。需要说明的是，在8月30日3时10分至4时30分期间，列车将暂停运营，以便进行系统维护和安全检查工作。

值得关注的是，自8月30日零时起至9月2日24时，乘客在2A号线（吉灵-河东）和3.1号线（呠-河内火车站）的所有车站均可免费乘车。

为提升服务体验，河内铁路一人有限责任公司在吉灵站外设置了15个移动厕所（其中4个位于豪南街167巷），并在桥纸站外增设了4个移动厕所，以方便乘客使用。

此外，建议乘客持续关注河内铁路一人有限责任公司官方粉丝专页，以便及时了解各车站运营动态，合理安排出行时间。该公司代表表示，将持续致力于提升服务品质，与首都市民共同迎接重大节日及重要活动的到来。（完）