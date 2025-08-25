河内自8月30日至9月2日免费开放130条公交和城市铁路线路

河内市交通管理与运营中心23日宣布，为庆祝越南国庆80周年，自8月30日至9月2日，该市将面向市民和游客免费开放128条补贴公交线路及2条城铁线路，包括2A号线（吉灵—河东）和3.1号线（呠—纸桥）。



免费政策实施期间，乘客乘坐公交车仍将领取补贴公交票价的车票，但无需实际支付费用；城市铁路方面则将向乘客发放纸质单程票，票面金额按市政府定价执行，乘客无需付款。使用月票或享有免费乘车政策的乘客，乘车时需按规定出示相应票卡。



河内市人民委员会已指示市建设厅牵头，协同交通管理与运营中心、公交企业及河内城市铁路公司等单位，共同做好运营组织与服务工作，确保公共交通系统运行安全、有序、高效，为市民及游客提供优质的出行体验。



这一惠民举措体现了河内市委、市政府对民生福祉的高度重视，有助于塑造现代化、文明、绿色的首都形象，缓解城市交通压力，提升市民生活品质。

此前，为方便市民参与国庆阅兵综合演练，河内城市铁路公司已于8月21日主动延长地铁运营时间2小时，至当晚24时结束。当天，吉灵—河东线和呠—河内火车站线（高架段）共开行518列次，安全运送乘客超过14万人次，其中吉灵—河东线客运量突破11万人次，创该线开通以来单日客流量新高。



据统计，8月21日地铁客运量达到平日的2.5倍，也远超往年国庆高峰水平。越来越多市民选择搭乘地铁前往参加国庆相关活动，既反映出民众的爱国热情，也表明安全、便捷、绿色的轨道交通正日益融入城市生活，成为重要的公共出行方式。



河内城市铁路公司预计，在接下来的阅兵综合演练、预演及正式阅兵期间，地铁客流仍将保持高位。公司已制定专项运营方案，加强客运组织，提升服务能力，全力保障市民出行需求，鼓励绿色出行，助力缓解道路交通压力。（完）