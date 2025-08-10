河内绿色交通转型：优先发展充电站和基础设施

近年来，河内市在交通运输领域的绿色转型取得了初步进展，体现了该市在实现可持续发展目标的坚定决心。然而，充电站基础设施不足、优惠政策不够完善、车辆投资成本高等问题，仍是推进这一进程的主要挑战。

制定统一标准

河内市建设局副局长陶越龙表示，目前尚无统一的充电站及充电接口标准，不同品牌车辆共用充电站存在困难；全市缺乏电网及充电站总体规划。充电基础设施社会化投资缺乏明确的法律框架和详细规定。

目前，全市仅有V-Green全球充电站发展股份公司报告安装约1000个充电站。电动公交车充电设施匮乏，仅有5家公交企业在16条线路安装了113个充电桩，且无法与Vinbus的系统共用。

充电站发展速度未能跟上车辆电动化步伐，尤其在中转站、车站、居民密集区尤为突出。车辆售后、配件供应链不完善，尤其是电池依赖进口。

河内市政府正同相关部门配合进一步完善政策体系，动员社会化资金投入，提高公众认知，以确保绿色转型的进度和质量。

该市政府要求建设局加快完善充电站相关标准与规范，要求企业在建设前与建设局对接，更新符合条件的站点名单，淘汰不达标站点，完善充电站规划。

河内市人民委员会副主席阮孟权指出，绿色交通工具转型是城市建设中的重点任务，充分体现了首都在迈向绿色可持续都市道路上的坚定决心。城区投资项目在审批规划时应注意合理布局充电站，确保其在全市范围内的统一性。

优先建设充电站

专家建议，河内应制定充电网络总体规划，覆盖居民密集区、车站、商业中心及交通干道，跨部门联合选址，确保技术标准与互联互通。

与此同时，尽快出台鼓励社会化投资政策，允许灵活使用符合条件的土地，简化充电站建设许可和土地用途变更程序。

根据《清洁能源使用转型政策决议（草案）》，到2026年底，现有建筑停车位中至少10%、新建项目中至少30%须配备充电桩；优先在人行道建设充电桩，并鼓励投资加氢站及其他清洁燃料补给设施。

市财政将对清洁能源基础设施项目提供银行贷款利息70%的前5年补贴；汽车站、停车场若充电位比例达30%以上，可获征地费用50%补贴，并在前5年免收土地租金。政府还将保障能源供应，免费提供电网接入勘测、设计及宣传推广。

同时，河内鼓励以PPP模式投资清洁能源交通基础设施，优先供地并在2033年底前免收土地租金；加快完善交通及技术基础设施，与清洁能源站项目高效连接。该《决议（草案）》目前正广泛征求意见，预计将于2025年9月提交河内市人民议会审议。（完）