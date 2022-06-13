河内推动夜间经济发展

夜间经济已在河内存在了很长时间，目前，河内市正在逐步扩展这种活动，形成一个特色的经济产业，为首都经济和社会的发展做出贡献。 随着一系列步行空间、餐饮、服务和夜游等服务类型产品的发展，河内正积极发挥自身优势，推动夜间经济发展。夜间经济产品一上线后就受到市民热烈欢迎。



*河内市夜间的色彩



每天19时后，河内市谢现、梁玉眷、马云、横行街、桃行街、同春和帆街等古街再次变得充满活力。来自各地的游客蜂拥到这里购物、参观、品尝美食和参加娱乐活动，所以河内古街很久以前就已成为游客的聚集地。



与此同时，还剑湖步行街空间形成后有助于改变还剑郡的经济。还剑湖步行街开放三年后，还剑郡接待国际游客量猛增，年均增长13-22.8%。以旅游服务业为主的商铺增加594家。 国家财政收入继续增加。



此外，2022年，河内市郑功山步行街重新开街和山西古城步行街正式开放。其中，山西古城步行街每天接待游客量达1-15万人次。除了文化、文艺和体育等活动外，这条步行街还向游客提供美食服务，介绍当地纪念品和特色产品，为提高当地经济收入作出贡献。



河内市升龙遗产保护中心的“升龙皇城解码”，火炉监狱遗址体验 “神圣之夜”的夜游产品，国威县巡洲旅游区实景剧《北部精华》等旅游产品受游客欢迎。据介绍，周末，升龙皇城有时接待游客人数近200人。

*推动夜间经济发展



为发挥文化价值，促进旅游发展，吸引游客前来参观，增加游客停留时间和消费，河内市正在制定还剑郡夜间经济发展试点发展提案，主要集中于文化、娱乐、餐饮、购物、保健、旅游、运输、金融银行等服务领域。



该提案确定还剑湖和附近地区步行空间、古街步行街、冯兴-桥底文化旅游贸易服务空间、宋维新-禁指美食步行街、盘行街（Hàng Khay）和长钱街至歌剧院等6个空间，为夜间经济发展注入动力。



另外，河内市正在形成一系列步行空间，例如玉庆湖周边步行街、禅光湖步行街和文庙国子监遗迹周边步行街等，预计将吸引大量游客，为当地贸易与服务的发展作出贡献。



河内市旅游局局长邓香江表示，目前，夜间经济成为当地经济社会发展不可缺少的一部分。各地方应对夜间活动进行规划，出台有关夜间经济的规定。（完）