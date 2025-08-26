Báo Ảnh Việt Nam

河内推出“A80—越南自豪”数字平台

庆祝八月革命胜利和国庆80周年， 8月8日，河内市正式推出“A80—越南自豪”数字平台（A80：庆祝国庆80周年）。
    

 

    
    
    

 

    

 

首都人民与游客与礼炮合影，心情无比兴奋

这几天，众多市民和游客涌向河内美亭国家体育场广场区域，与由第45炮兵旅准备的105毫米礼炮合影留念。在庆祝“八月革命”胜利和9·2国庆80周年的阅兵盛典将鸣放礼炮。
