河内市拥有1350个手工艺村，其中传统手工艺村300多个，这是该市发展文化产业的重要资源。

河内市“首都文化产业发展提案”将手工业和传统手工艺村发展成为“创意产业”，在首都社会经济发展中发挥重要作用。据业内专家介绍，若得到适当的投资，传统手工业完全可以成为重要的经济产业，为其他文化产业发展注入动力。

拥有数千年历史的河内古街汇集了来自各地多才多艺的民间艺人。为恢复河内古街各手工艺街和传统手工艺村，充分挖掘河内及周边传统手工艺村的潜力，还剑郡人民委员会主席范俊龙表示，该郡应不断推进改革创新，关注提高传统手工艺品和创意设计的内在价值。

范俊龙指出，传统手工艺行业需要设计师、投资人和创业者赋能，让每件产品都承载着各地特色传统文化。为了让手工艺品成为游客喜爱的纪念品，应坚持传统核心价值，创造新产品，各地需要加强贸促工作，同时讲究产品设计、包装等环节。

还剑郡南香祠堂经过维修后现已成为年轻艺术家熟悉鼓行（Hàng Trống）民间画的创作场所。目前，这里展出了鼓行画派的11幅典型画作。艺术家经常在这里举办展览及其他相关活动，吸引诸多公众的积极参与。鼓行坊人民委员会主席邓明俊表示，还剑郡正在制定题案，将鼓行民间画保护与南乡亭遗迹旅游宣传推广工作相结合，以促进地方旅游业发展。

近年来，河内传统工艺行业面临诸多挑战，市场份额不断缩小。一些地方还投建手工艺品展示馆，介绍各手工艺街的手工艺品、纪念品和礼品，弘扬手工艺村的文化精髓，增加游客的体验。

富川县领导表示，该县帮助手工艺村寻找和扩大销售市场。2011年至今，该县成功举办了7次手工艺村旅游节活动，吸引数以千计的游客前来参观购物，进而向国内外游客推广富川县的旅游文化形象，为保护和发展当地传统工艺做出贡献。该县还建立手工艺村网站，打造手工艺村集体商标等。

多年来，还剑郡集中资源，保护和弘扬部分古街街道的遗产价值，同时建立协调机制，合理促进历史文物保护工作，加强传统教育、文化建设，促进当地旅游发展。（完）