河内市加快落实为小学生提供午餐补贴政策

2025—2026学年是河内首次为小学生提供午餐补贴。这一政策是在越共中央总书记苏林的建议下出台的，因其关注教育事业、具有深厚的人文意义而受到社会各界的广泛关注和高度评价。

河内市人民委员会11日发文，要求各单位和地方自本学年起实施小学生午餐补贴。该政策总经费超过3万亿越盾，不仅有助于减轻家长的经济负担，还能提高“一日两课”的教育质量。

具体的是，河内市教育培训局与卫生局和有关单位配合，加强指导检查，确保小学生午餐食品安全和营养充足，制定供餐单位选择标准，并同相关部门评估企业资质。河内市教育与培训局要求各所学校制定具体的午餐方案，改善设施，优化菜单，培训员工，制定符合不同年龄的营养计划。

越南教育心理学会副主席阮松林表示，午餐补贴不仅有经济意义，还能促进教育公平。当所有学生都能不分经济条件，享用充足、营养的午餐时，他们的学习效果和全面发展水平将会得到提升。

此前，2025年7月9日，河内市人民议会以高票通过了《关于在2025—2026学年为河内市小学生提供午餐补贴的决议》。

该决议规定，对于在山区乡和红河中洲乡的学校就读的小学生，午餐补贴为每人每天3万越盾（折合人民币8.3元），对本市其他地区的小学生，补贴为每人每天2万越盾。

预计2025—2026学年，河内市为小学生提供午餐补助所需经费约3.063万亿越盾，受益学生约76.8万名（其中公立学校约70.77万名，私立学校约6.03万名），经费来自国家财政预算。（完）