河内市公安机关推出交通分流疏导方案 保障《我自豪我是越南人》政论性文艺演出顺利举行

8月15日，河内市公安局发布关于组织交通分流，服务于由党中央宣传部和民运部同有关机关、单位联合举办的政论性文艺演出《我是越南人我自豪》的组织交通分流方案的通知。该活动将在河内市慈廉坊美婷国家体育场广场举行。

根据通知，自8月17日12时起至文艺演出结束，河内市公安局将全面禁止所有车辆（除了拥有通行标志的安保车, 公安、军队车及其他依照法律规定享有优先通行权的车辆外）在以下路段通行：黎光道路（从米池至美婷体育场广场）、黎德寿路（从陈友翼至美婷体育场广场）。

同时，临时禁止载货总重量从500公斤以上的货车、16座位以上的客车（公交车、垃圾收集车、抢险车、拥有通行标志的安保车，公安和军队车辆及其他优先车辆除外）通行，并限制私人汽车、摩托车在部分路段通行。这些路段包括：黎光道路（从米池至升龙大道）、黎德寿路（从陈友翼至胡松茂）、米池、陈友翼、咸宜、阮基石、杜春合、新美、阮黄、周文廉、升龙大道辅路（从范雄至黎光道）、胡松茂、桥演、郑文步。

在此期间，河内市公安局将引导市民选择合适路线，避免进入禁行区域。公安机关要求市民严格遵守河内市交通活动的相关规定。

河内市公安局还建议建设局根据交通分流通知，指导有关职能单位调整公交车线路，限制在受影响路段运行；同时暂停在全面禁行路段的停车服务。

为确保文艺演出活动圆满成功，河内市公安局呼吁交通参与者应自觉、严格遵守《道路交通秩序与安全法》，并服从职能力量的引导和指挥。（完）