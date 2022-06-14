汇丰银行：将越南2022年通胀预期下调至3.5%

“东盟将无法避免物价上涨的影响。在综合考虑各方面因素后，我们对通胀预测进行了一些调整，提高了对泰国、新加坡、印度尼西亚和菲律宾 2022 年的预测。由于越南国内食品价格稳定，这可能有助于抑制通胀，我们将越南 2022 年的预测略微下调至 3.5%，而不是之前预测的 3.7%。”这是汇丰银行全球研究部在6月14日发布的评估越南和东盟地区其他国家通胀情况的《通胀风险有多大》报告中所作出的评价。

汇丰银行

表示，与世界上许多地区不同，过去一年通胀并未成为亚洲值得忧虑的问题，但情况正在迅速发生变化。在东盟国家，自 2022 年初以来，通胀风险趋于上升，导致核心通胀率和整体通胀率均高于疫情前水平。

尽管如此，各国将受到不同程度的影响。新加坡、泰国和菲律宾的通胀压力较大，而越南、马来西亚和印度尼西亚的通胀率仍在可控范围。然而，越南、马来西亚和印度尼西亚的整体通胀率或将迅速上升，尤其是在能源价格上涨的背景下。世界油价虽然较3月份的峰值有所“降温”，但仍处于高位，而天然气价格继续逐步上涨。

报告明确指出，在越南，能源价格上涨也持续了一段时间。运输价格创历史新高，超过食品通胀成为越南整体通胀上涨的主要推手。除了世界油价不断上涨外，国内石油供应短缺也让越南的能源短缺问题更加严重。尽管能源价格上涨，但在 CPI 篮子中占比较大的温和食品通胀有助于控制整体通胀的增长。

汇丰银行认为，东盟国家的主食——大米自

2022年

初以来仅小幅上涨，但仍低于2021年的峰值，然而，这仍不足以弥补大宗商品涨价带来的影响。由于食品在菲律宾和越南等经济体的在许多经济体，尤其是菲律宾和越南，食品在 CPI 篮子中占据很大比重，因此，整体通胀或将会进一步上升。

汇丰环球研究部也表示，对于各国中央银行而言，最值得关注的问题是能源和食品类对大宗商品的影响程度。汇丰银行判断，东盟国家中各国将受不同程度的影响；其中，菲律宾受影响最大，其次是马来西亚和印度尼西亚，而越南和泰国相对而言受到的影响并没有那么大。

汇丰银行的专家还表示，通胀是一个需要关注的问题，但仍很大程度上取决于增长前景。随着抗疫限制措施的逐步解除，东盟经济复苏之路仍充满希望。比如，越南可借助长期技术周期带来的强劲而温和的增长势头；出口增长；国家开放后游客人数大幅增加等因素推动经济复苏。

在综合考虑通胀和增长两个因素后，汇丰调整了对

越南

2022 年汇率中间价。（完）