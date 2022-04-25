汇丰银行：六大全球趋势塑造越南未来

随着对新冠肺炎疫情的有效控制，越南经济已进入强劲的复苏轨道。正因为如此，我们可以清楚地看到越南经济从“停滞”状态转向发展和增长状态。



汇丰银行（HSBC）越南总经理蒂姆·埃文斯（Tim Evans）认为，为未来几年最大限度地发挥其潜力，越南需要迎来预测将塑造各国未来的全球系列趋势，包括气候变化、数字化、平等接种新冠疫苗、自由贸易协定、地缘政治和不平等及全面复苏等六个趋势。



首先，气候变化对越南而言既是挑战，又是机会。汇丰银行认为，越南需要做出更多努力来减少对煤炭的依赖。目前，煤电占全国电力生产量的三分之一。越南政府最近承诺到 2045 年将煤电比率降低到 10% 以下，并发展可再生能源行业，将其比例从目前的 12% 提高到 50% 以上。



其次，数字革命的主要影响之一是在全球范围内创造公平的竞争环境，使越南等国家能够与更发达的经济体竞争。因此，越南应继续对教育进行投资，构建数字生态系统，促进创新力。

对于疫苗接种平等问题，蒂姆·埃文斯认为，越南以作为全球疫苗接种率最高的国家成为新冠疫苗接种的典范。越南卫生部力争今年第二季度完成对5-11岁儿童接种新冠疫苗。越南可以与邻邦国家分享实现群体免疫的经验。



蒂姆·埃文斯表示目前，越南已参加15个自由贸易协定，其中，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）今年初正式生效，使越南发展成为世界上最开放的经济体之一。上述自由贸易协定有望在推动越南经济发展方面作出重要贡献。自由贸易协定为越南企业带来许多机会和挑战。因此，越南应与亚洲其他国家合作，为本地区投资流动并消除非税收壁垒，最大限度地发挥其商业潜力提供便利。



蒂姆·埃文斯认为，在国际动荡的背景下，越南在国际法基础上以和平方式解决国际争端的开放态度和一贯立场是值得尊重的意见。



最后，对于不平等和全面复苏的问题，蒂姆·埃文斯建议越南尽快考虑与解决新冠肺炎疫情对此问题产生的不少影响。这也是建立社区复原力，减轻自然灾害的影响并防止未来发生其他危机的机会。其可能意味着增加对医疗卫生和教育的投资，创建一个公平和有竞争力的劳动力市场，并改善民众获得金融服务和技术的机会。（完）