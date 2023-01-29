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永远保留越南为和平斗争的感情和精神
从2023年1月中旬开始，许多活动在越南南方共和国临时革命政府谈判代表团住宿之地的韦里耶尔勒比松市和越南民主共和国政府谈判代表团住宿之地的舒瓦西勒鲁瓦市以及附近地区纷纷举行。
那是非常具有意义的征程，重新寻找谈判桌上以及走到最终目的，即迫使美国撤军，越南获得和平统一的战争反对运动中坚强斗争精神的历史烙印和价值。
很高兴能见到越南人民非常熟悉的面孔。他们曾经参与帮助两个谈判代表团或参与为越南和平而斗争运动。不再像往日那样奔突的步态，但法国友人带来了多年来的满满情意。
在韦里耶尔勒比松市，有关越南战争和《巴黎协定》的文件和图片引起了极大的关注，特别是曾经见证越南南方共和国临时革命政府谈判代表团的各项活动的人，以及那些自从有刻下历史烙印的地方之日起就知道越南的人。
韦里耶尔勒比松市历史协会出版了一本名为《1968-1973年韦里耶尔勒比松：和平海岸》一书，讲述了有关越南战争、巴黎协定谈判，当然还有法国和世界多国热爱和平人民的各项活动的漫长故事。
韦里耶尔勒比松市市长弗朗索瓦·居·特雷布尔重申，该市政府和人民始终珍惜历史价值，并为被选为阮氏平女士和越南南方共和国临时革命政府谈判代表团的住所而感到骄傲。这使这座城市成为一个和平的海岸，自谈判《巴黎协定》之日起就与越南息息相关。因此，《巴黎协定》是越南的历史里程碑，并且对法国友人来说也非常重要的。
一切为了越南的和平。当听到见证者返回探访坐落于韦里耶尔勒比松市康巴塞雷斯街49号（现为 17 号）的房屋的心思时，果然是如此。1970年至1973年当阮氏平女士的司机米歇尔·斯特拉钦内斯库先生激动地回忆道：“对我来说，越南人民的斗争是一个典型的例子，是世界上许多国家为民族解放而斗争的楷模。你们对和平的渴望催促我们为越南人民的正义斗争做出一份小小的贡献。”
该房屋自2016年以来主人让-卢克·亨利和丹妮尔·亨利夫人热烈欢迎客人，并表示很荣幸能住在对越南朋友来说具有许多历史意义的地方。他们说，他们有幸会见前国家副主席阮氏平——签署《巴黎协定》的唯一女人，开辟了越南解放南方、统一国家和恢复和平的进程。
对越南的感情留在了那座房屋里，并传播到两国的年轻一代。被法国友人的特殊感情所感动，越南驻法国大使重申：可以说，这座房屋不仅标志着国家的一个历史时期，而且还保留着越南和法国两国民族的感情。
在舒瓦西勒鲁瓦市，《巴黎协定》签署50周年纪念大典在一个寒冷的日子举行。尽管如此，当地政府、人民和见证者对越南驻法国代表机构代表团给予深情款待。
没有人懒的步行数公里去重访与这一历史事件相关的地方，例如位于勒克莱尔将军大街8号的法国共产党中央干部学校的莫里斯·多列士大楼——越南代表团在近五年谈判中曾经逗留之地，达尔泰街11号房屋——黎德寿先生和亨利·基辛格先生秘密会面的地方，以及设有越南和平标志、适值纪念这一历史性协定签署40周年之际落成的巴黎协定广场。
尽管在谈判期间没有机会接待越南朋友，但托尼诺·帕内塔市长对舒瓦西勒鲁瓦市与越南乃至两国人民之间的团结之情倍感珍惜。因为他深知，越南人民历经千辛万苦，付出了很多牺牲和损失才达成《巴黎协定》。
托尼诺·帕内塔市长强调，庆祝这一历史性事件是回顾法国人民为越南统一而斗争的时代的机会，同时帮助年轻一代了解两国人民之间的团结之情的价值，从而进一步培育团结情谊。
曾在谈判期间参加过支持越南各项活动的舒瓦西勒鲁瓦市法越友好协会主席妮可·特拉波列里女士在重访谈判代表团留下烙印的旧址时激动地分享说，与越南朋友并肩同行的岁月是两国人民团结友好情谊的特别烙印。
出席了几乎所有协议签署50周年纪念活动的法越友好协会前主席热拉尔·达维奥特先生说：“和其他法国共产党人一样，当知道您们经历了这么多年的战争时我对越南的感情是自然而然的。为争取和平而战的精神激励我们竭尽全力提供支持。一向佩服越南谈判代表的拼搏精神，永远记住阮氏平女士——一位具备本领和自信的越南女性。我还记得听到协议得以签署消息时的心情，既高兴又担心越南朋友走向祖国统一的艰辛历程。我一直把越南当成第二个家乡，那种依恋的感情和记忆永远不会消失” 。
前法国共产党全国书记彼得·劳伦斯代表法国共产党在越南驻法国大使馆举行的纪念活动上发言时赞扬了越南在《巴黎协定》谈判过程中的战斗精神。
他强调，《巴黎协定》签署50周年对法国、法国共产党人和所有越南友人具有重要意义。法国共产党人理解越南人民在于1954 年结束的抗法国殖民战争以及抗美帝国主义战争中所遭受的痛苦和损失。因此，法国共产党人孜孜不倦地以最好的方式接待和协助越南两个谈判代表团。这场胜利证明了胡志明主席在寻求救国之路中所重申的越南独立与和平的愿望。
许多法国友人分享，不仅拥有共同的历史时刻，共同的和平与团结价值观，而且随时随地给予越南最好的欢迎和关怀。《巴黎协定》的签署不仅是越南的和平象征，也是法国乃至世界多国热爱和平人民的和平象征。
自那个历史性的日子过去半个世纪以来，法国友人给予越南的团结情谊没有改变，始终关心、分享和保持热情，继续为越南发展和融入国际进程提供支持。这种宝贵的友好团结传统将铭刻在青年一代的脑海中，从而不断培育两个民族的友好团结情谊。（来源：《人民报》）