梯田--越南西北地区的文化特征

被誉为上天的指纹，梯田就是一件充满创意的建筑作品。稻田一片接着一片遍布山腰，就像各音符在乐谱中的编织。

在越南，梯田是拉基、哈尼、蒙、瑶、侬等许多少数民族的普遍农业生产方式。几个世纪前，越南北部山区各族人民的祖先为了生存而打造了美丽的梯田。

不像平原那么辽阔，西北山区的田野重重叠叠。梯田一层接着一层，就像通往蓝天的阶梯。在高山地区，人们选择土壤肥沃的山坡。他们打造了地面，并将其打平，逐渐形成美丽的小田野。

被誉为上天的指纹，梯田就是一件充满创意的建筑作品。稻田一片接着一片遍布山腰，就像各音符在乐谱中的编织。

在灌水季节，梯田就像一面镜子，映照蓝天白云。在新稻季节，梯田“披上”绿油油的新衣、景色美丽祥和到了稻米成熟的季节，山坡上的梯田变成一片片黄色，充满诗意。

每年9月下旬至10月中旬是观赏梯田的最佳时间。北部山区各地的梯田各有千秋。

安沛省木江界梯田曾被列入 “世界最色彩的20大目的地”和“2020年世界50个最美丽的目的地”名录。2019年12月31日，政府总理发布第1954号决定，将木江界梯田风景名胜列入国家级特殊遗迹区名录。可以说梯田是一个吸引游客来越南北部山区的亮点。(完)