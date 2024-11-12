梁强会见智利各家典型企业领导

智利生产促进协会成立于1883年，其成员为包括超160家成员公司的智利22个最大企业协会，此外还有代表智利经济各主要领域，如矿产、林业、纸浆和纸张、工农业、水产养殖、物流、基础设施、能源、葡萄酒、零售和信息技术等领域供应商的49个工会组织。



智利各大集团、公司都高度评价越南市场发展潜力，希望两国企业最好利用两国为成员的各项贸易协定。智利企业代表还对近年来越南经济活跃发展表示羡慕，希望将能寻找与各新伙伴更多合作协议，进而进军越南市场，为推动和进一步加强两国经贸和投资领域的合作做出贡献。



各家企业领导表示希望能与越南各伙伴在采矿、银行、金融、信息技术和其他领域进行合作，捅死希望受到越南有关机关的帮助，今后尽早拥有合作机会，从而发展经营业务。



梁强强调，历届智利政府在对亚太地区的政策总体上都重视和希望加强与越南的关系；越南已确定智利是具有战略重要性的伙伴并希望深化在多领域的关系。



50多年来，经贸合作一直在两国关系中具有重要地位并取得重要进展。截至2024年9月，双边贸易额达15.7亿美元，其中越南对智利出口额达12亿美元，从而巩固智利越南在拉美地区第四大贸易伙伴的地位，越南继续是智利在东盟最大贸易伙伴。投资方面，智利在越南的投资项目4个，主要在胡志明市和河内市展开。



梁强强调，两国合作潜力仍巨大，同时指出双边企业合作的一些方向，如有效实施和最大利用来自《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）和越智自贸协定，为两国经济增长乃至外交、文化社会等关系做出贡献，为未来合作打下坚实基础。



梁强建议智利投资者扩大对贸易、可再生能源、农业、采矿和矿产深加工等领域的投资合作，推动高科技农业、应对气候变化、数字化转型和高技术等潜在领域的合作。



梁强强调，越南一直关注，同国内外企业并肩同行，尊重保护投资者的政党和合法利益，确保国家与投资者和人民之间的利益和谐，成果为包括智利在内的外国企业创造便利营商投资环境。



梁强表示相信，经贸和投资合作将继续成为越智全面伙伴关系的重要支柱之一，两国关系将继续呈现良好发展势头，造福两国人民，为地区乃至世界和平、稳定与发展做出贡献。（完）

越通社