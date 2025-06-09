梁强主席会见欧盟及成员国驻越大使

6月9日，越南国家主席梁强在主席府会见了欧盟驻越南代表团团长朱利安·古尔利尔（Julien Guerrier）大使以及欧盟各成员国驻越南大使和临时代办。



会见时，梁强高兴地看到越南与欧盟在政治外交、贸易、投资、国防安全、司法、应对气候变化、劳工、农业等新领域的关系自双方建交35年来（1990-2025）蓬勃发展。



梁强对欧盟与越南在绿色转型、数字化转型、可持续发展、科技、可再生能源、基础设施等领域建立合作关系表示欢迎，并建议双方在平等互利的基础上密切配合，推动双方关系更有效强劲发展，有效推进现有合作机制，配合消除障碍，加强应对全球挑战。



梁强建议各位大使积极发言，促进《越南-欧盟投资保护协定》（EVIPA）早日批准，解除对越南水产品出口活动的IUU黄牌警告，帮助越南发展海洋经济和可持续发展渔业。



至于共同关心的国际问题，梁强重申，越南是热爱和平的国家，始终坚持奉行独立、自主、多边化、多样化的外交路线，是国际社会负责任的成员国，支持在国际法基础上以和平方式解决争端，反对在国际关系中使用武力或以武力相威胁。



梁强强调，越南正在完善法律体系，消除“瓶颈”，为国家发展进程创造突破，使国家迈入奋发图强的新纪元；他强调，当前世界和地区形势的困难和挑战也是越南以科技、创新、数字化转型为基础向绿色、可持续方向调整经济的机遇，同时实现市场和产品多样化，提高竞争力，从而为维护和加强基于规则的多边贸易体系作出贡献，为人民和企业带来实实在在的利益。

朱利安·古尔利尔重申，越南是欧盟在该地区的重要伙伴，越南是与欧盟在政治、贸易、投资、国防安全等领域签订了多项合作协议的东盟国家之一。他强调，双方关系正在积极发展，合作潜力巨大。



欧盟各国驻越大使们重申，欧盟是越南可靠合作伙伴，希望双方加强合作，最大限度地发挥《越南-欧盟自由贸易协定》带来的利益，为进军彼此市场提供便利。各国大使强调，欧盟希望参与为越南一体化和发展进程作出贡献；加强与越南在绿色经济、数字技术、农业、制药、司法、劳务、国防安全、应对气候变化等领域的合作，优先实施《公正能源转型伙伴关系》（JETP）、基础设施建设和交通项目。



欧盟各国驻越大使们强调，欧盟各国将继续与越南有关部门密切配合，为双方高层代表团互访做好准备，消除困难和障碍，有效落实双方所达成的合作协议。



至于东海问题，欧盟承诺大力支持在符合国际法和1982年《联合国海洋法公约》的基础上以和平方式解决东海争端，为确保航行安全与飞越自由、安全和保障巩固本地区和平、稳定与繁荣作出贡献



梁强希望各位大使和临时代办继续发挥重要桥梁作用，为促进越南与欧盟及其成员国之间的友谊和全面合作关系作出更多贡献，致力于推动越南与欧盟合作关系早日迈上新台阶。（完）