柬埔寨人民党主席洪森在活动上发言时表示，1·7胜利日46周年纪念活动的举办旨在铭记种族灭绝政权对柬埔寨人民犯下的罪行，同时铭记为推翻波尔布特种族灭绝政权而英勇牺牲的柬埔寨武装力量战士和越南志愿军。

值此机会，洪森再次对越南国家和领导人支持柬埔寨建设军队，派遣志愿军赴柬埔寨将其从波尔种族灭绝政权中解救出来表示感谢。他还感谢国际社会为柬埔寨人民谋求和平，并为不断巩固和扩大有效合作关系，致力于柬埔寨和平、民主与发展事业所做出的努力。

另一方面，柬埔寨各地新闻媒体机构同时发表多篇文章，盛赞7·1胜利，并肯定这是无可否认的历史事实，是团结精神和民族解放的象征，也是柬埔寨与越南两个民族之间国际团结的伟大历史性胜利。

柬埔寨留越校友会（CAVA）主席、柬埔寨皇家科学院下属柬埔寨国际关系学院亚非及中东研究系代理主任乌梁（Uch Leang）认为，柬越友谊是国际团结和睦邻友好的光辉象征，是两个民族长期友谊的基石。

乌梁强调，1·7胜利体现了柬埔寨与越南人民和军队之间的国际团结精神，并指出，1月7日胜利日是柬埔寨最好的历史教训，让子孙后代铭记与继承两国军民在维护其领土斗争中团结互助、英勇无畏的传统。（完）