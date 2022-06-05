柬埔寨媒体纷纷报道越南高棉族同胞生活的变化

越通社驻金边记者报道，6月3日，柬埔寨通讯社（AKP）、和平岛（Koh Santepheap）、罗望子新闻网（DAP-News）等多家柬埔寨新闻机构发表有关越南高棉族同胞物质和精神生活的变化以及

越南

高棉族同胞传统文化的保护和弘扬工作的文章。

AKP主页上题为“越南政府促进提高越南高棉族通报的生活水平，保护和弘扬高棉族文化特色“的文章称，越南南部地区目前有超过130万名高棉族人，其主要生活在湄公河三角洲各省市。多年来，越南党和国家颁布了主张和政策，优先发展南部省市高棉族人的经济社会发展。由此，高棉族同胞的物质生活和精神生活不断得到改善，并取得了许多令人瞩目的发展成就。

AKP的文章指出，近年来，越南高棉族同胞已获得数千亿越盾的投资，用于开展支持生产发展、干部培训和社区的项目；新建房屋9万多套，为3万多户家庭提供生产和居住用地；为2万多名劳动者进行培训、转换职业和提供就业机会等。截至目前，高棉族同胞的贫困率仅为25%左右，每年下降3%。从 2007 年到 2019 年，高棉族人口众多地区的国内生产总值（GDP）年均增长率从 9% 增加到 11.7%。

高棉族同胞

经济良好发展，物质和精神生活日益改善和提高。

与此同时，罗望子新闻网的文章援引越南佛教协会治事理事会的消息称，在越南南部各省市，目前有 460 多座高棉寺庙，约有 1万名僧尼，占越南佛教僧尼人数的25%。

罗望子新闻网在题为“改善越南高棉族同胞的物质和精神生活，保护和弘扬高棉族文化”的文章中认为，凭借越南党和国家的民族宗教团结政策，多年来，高棉南宗佛教朝着正确的方向稳步发展，树立了佛教僧尼和教徒对党和国家的信心。

许多柬埔寨新闻机构纷纷报道有关越南高棉族同胞的物质、文化和精神生活的消息，有助于帮助柬埔寨领导人和人民更好地了解越南高棉族同胞的生活和越南优先投资发展政策。（完）