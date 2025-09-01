柬埔寨人民党主席洪森亲王高度评价越南的伟大胜利及柬越特殊友谊与团结

据柬埔寨王国参议院秘书处的通报，应越共中央总书记苏林的邀请，柬埔寨人民党主席、参议院主席洪森亲王将率领柬埔寨王国高级代表团于9月1日至2日访问越南，出席在河内举行的越南八月革命胜利和九·二国庆80周年纪念活动。

值此之际，越通社驻金边记者就洪森此次访越对柬越特殊友好团结关系的意义，以及八十年前开启越南民族独立自由纪元的这一历史事件的时代价值对柬埔寨国王最高顾问委员会名誉主席、柬埔寨人民党名誉主席韩桑林进行了专访。

韩桑林表示，由洪森亲王率领的柬埔寨王国高级代表团访越并出席越南国庆80周年庆典，充分体现了两国在各领域的传统友谊、团结与合作，同时彰显了对两国政治外交关系的高度重视。

两国关系在推动两国、两国政府和人民之间的合作方面发挥着重要作用。两国兄弟般的情谊已深深铭刻在两国领导、干部和人民心中。柬越友谊具有特殊性质，价值无价。两国为人民带来发展与繁荣的成就，正是这一传统友谊的结晶，也是两党、两国、两国人民之间相互支持、帮助与拥护的结果。

此次访问是进一步巩固和拓展两国人民之间关系，推动文化、旅游交流，加强两国相互理解等的机会。柬埔寨高级代表团出席越南国庆80周年庆典具有象征意义，强调了传统友谊、尊重历史和共同价值，同时为双边合作开辟新进展，迈向可持续的未来。



在高度政治互信基础上，两国关系不仅有助于巩固和发展传统友谊与全方位合作，而且是确保在外交、安全、国防、经济、贸易、旅游等领域统一有效合作的重要因素，同时携手抵制外国干涉内政、颜色革命和推翻合法政权的阴谋，加强打击跨国犯罪合作，并在国际舞台上相互支持。这些都是在地区和世界形势复杂多变、脆弱危险背景下推动双边关系不断深化、稳定和可持续发展的坚实基础。



韩桑林强调，1945年八月革命和越南民主共和国于1945年9月2日的诞生，不仅是越南人民的重大历史事件，也是世界民族解放运动，特别是包括柬埔寨在内的东南亚地区的重要里程碑。



1945年八月革命是越南现代史上最重要的事件，对越南民族命运具有决定性意义。这不仅是争取政权斗争的胜利，更是辉煌的历史转折点，宣告结束延续数百年的殖民封建制度，开启了越南人民独立自由的新纪元。 八月革命还留下了许多深刻的历史教训，尤其是全民族大团结的力量、党的正确领导以及胡志明主席的战略远见等方面的经验教训。这些宝贵经验至今仍然发挥作用，继续引领越南革命在新时代前行。



对柬埔寨而言，1945年八月革命的成功成为强烈的灵感，证明东南亚各国人民完全有能力奋起争取独立，摆脱殖民枷锁。越南的独立自主精神也传递到柬埔寨，鼓舞了革命运动，激励柬埔寨领导人在争取民族解放的斗争中前行。



此外，这一事件还对整个东南亚产生深远影响。越南成为老挝、泰国、印尼等国抗战运动的榜样，他们见证了一国东南亚国家成功推翻殖民统治并获得独立，从而激发了民族精神，推动了各国反殖民运动。

在国际层面，1945年八月革命也发出了强有力的信息，即殖民地民族有权自决、争取独立。这一事件推动了世界民族解放运动，增加了对殖民列强的压力，鼓舞了各国在独立道路上的团结与斗争。八月革命的成功不仅对越南民族意义重大，还在国际上引起强烈反响，成为亚洲、非洲被压迫民族争取独立自由的象征与灵感源泉。



柬越关系因紧密的传统友谊、各领域的密切合作，以及两党、两国和两国人民之间的相互支持、帮助和拥护而牢固相连，特别是在争取民族解放、摆脱战争灾难的斗争中，这些价值堪称无价。



关于未来两国合作重点领域，韩桑林认为，在世界与地区局势复杂背景下，柬越正努力不断加强、拓展和深化双边关系，为两国和平、稳定与经济社会发展以及地区和平、稳定、合作与发展作出贡献。

目前，柬越两国正按照“睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定”的方针建设双边关系，旨在推动并进一步加强两国特殊传统关系。未来，两国需重点合作的领域包括：加强两党、两国和民间组织之间的代表团互访；加强经济、贸易、投资、交通与基础设施、教育与人力资源培训、卫生、旅游、民间交流等领域合作，尤其是安全与国防领域合作。



值此越通社即将迎来建社80周年（1945年9月15日—2025年9月15日）之际，韩桑林致以最热烈、最真挚的祝贺，并祝愿越通社全体领导、干部、记者身体健康，任务圆满成功。



80年来，越通社不断发展，已成为越南可靠而有声誉的声音，为宣传、教育、联系越南人民和国际朋友作出重要贡献。尤其是越通社与柬埔寨国家通讯社之间长期紧密的关系，已成为两国人民传统团结友谊的生动象征。



韩桑林表示坚信，未来越通社将继续强劲发展，为公众提供真实、及时、有价值的信息，同时进一步加强与柬埔寨国家通讯社的合作，从而推动并深化柬越在各领域的友好合作。



祝愿越通社不断发展壮大，继续成为越南人民的骄傲。（完）