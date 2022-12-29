林同省经济增长处于西原地区领先地位

12月29日，林同省统计局举行新闻发布会，公布2022年该省统计数据。具体而言，2022年，按可比价格计算的地区国内生产总值 (GRDP) 增长率为12.9%，居全国第9位，位于西原地区第1位。

据报告，按现价计算的地区国内生产总值达103.5万亿越盾，同比增长17.54%。2022年，按现价计算的经济劳动生产率达每人1.304亿越盾（约合每人5450美元）。

值得一提的是，2022年，特别是第九次大叻花卉节期间，该省旅游服务业活动强劲复苏。旅游业对GDP的贡献达8.09%，总收入约23.3万亿越盾，同比增长21%。

林同省统计局代局长阮公盛表示，林同省的增长率之所以这么高，是因为前几年受到新冠疫情的影响增长率相当低。具体的是，2020年，该省经济增长率达2.58%，2021年增速达3.04%，而自2011年到疫情之前均达6%-8%。

2022年，林同省人均GDP达7767万越盾/年，排名全国第23位。这也是西原地区省份中最高的数字，因为剩下的4个省份平均GDP只达6000万越盾/人/年。

总而言之，2022年林同省在经济、政治、文化社会总体上保持恢复态势。工业生产指数增长10.48%，新成立企业增长23%（为1476家），失业率降至0.6%，贫困户发生率降至1.87%等。（完）