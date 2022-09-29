朔庄省高棉族同胞传统信仰文化精髓

朔庄省是汇聚着多个著名且古老寺庙的地方，其富有当地民族同胞信仰文化特色。这里已成为全国著名的信仰旅游目的地，吸引四面八方佛子和游客前来欣赏和探索当地独特的民间文化和建筑艺术。 目前，朔庄全省南宗佛教寺院92座、北宗佛教寺院75座、华宗佛教寺院3座以及僧尼、僧人2000余人。

朔庄省共有99座高棉族寺庙。最典型的是克郎寺、马哈图寺、黏土寺、萨隆寺等。其中萨隆寺是富有高棉族建筑风格的寺庙之一。 这里摆放着越南最大释迦牟尼佛涅槃像。寺内外雕刻着精美的古代高棉图案。

源于当地民族信仰文化的文化活动数量丰富、形式独具特色， 其中不可不提到报孝节、高棉族传统新年、拜月节等。每个文化节都富有其价值和文化内涵，有助于丰富了当地佛教教徒和人民的精神生活。



朔庄省传统新年是越南南方高棉人的三大节日之一，于每年的四月中旬举行，其是高棉族人寄托对新年的美好愿望、祈求风调雨顺、五谷丰登、缅怀祖先的良好机会。



赛龙舟节是拜月节框架内极为特色的一部分，同时也是高棉族人的3大节日之一，于每年农历十月举行，吸引成千上万游客前来观看鼓舞。 这是水稻种植文化最具代表性的活动，其表达人民对水神的感恩之情。 最近，朔庄省赛龙舟节已被列入国家级非物质文化遗产名单。



朔庄的传统节日不仅是一种文化体育活动，其还充分体现了各民族同胞之间的团结精神。

来朔庄省的游客不仅可以欣赏到古老寺庙的美景，还可以参加少数民族颇具特色且欢乐多彩的文化活动。 朔庄省以其富有特色的信仰文化和民族传统节日成为了留住不少游客脚步的一个文化旅游胜地。（完）