Báo Ảnh Việt Nam

新闻

暴雨如注，河内多地严重积水

受5号台风环流影响，从2025年8月25日晚至26日清晨，河内市普降暴雨，导致多地严重积水，众多路段深水难行，交通瘫痪。
    
    
    
    
    
    
    
    
    

更多>>

更多

Top