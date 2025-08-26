Vietnamese
暴雨如注，河内多地严重积水
26/08/2025
受5号台风环流影响，从2025年8月25日晚至26日清晨，河内市普降暴雨，导致多地严重积水，众多路段深水难行，交通瘫痪。
河内推出“A80—越南自豪”数字平台
26/08/2025
新闻
庆祝八月革命胜利和国庆80周年， 8月8日，河内市正式推出“A80—越南自豪”数字平台（A80：庆祝国庆80周年）。
首都人民与游客与礼炮合影，心情无比兴奋
26/08/2025
新闻
国庆80周年：彰显当代人的责任和使命
25/08/2025
新闻
河内自8月30日至9月2日免费开放130条公交和城市铁路线路
25/08/2025
新闻
古巴大使：越南人民的支持令我们深受感动
25/08/2025
新闻
国庆长假 越南南方各地旅游目的地各有精彩
25/08/2025
新闻
越南政府总理要求全力做好第5号台风防御工作
25/08/2025
新闻
最多点击
带有越南文化特色的交通工具
会安古镇——追溯民族传统文化之源的一次春游
越南国家主席阮春福向国家女子足球队颁授劳动勋章
河内跻身世界25个最佳美食目的地榜单
越南国家主席梁强会见中共中央军委副主席张又侠
