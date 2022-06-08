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智慧教育运行中心为教育数字化转型奠定基础

为推动信息技术在教学和教育管理中的应用，面向教育培训行业全面数字化转型目标，近期，全国多地已建立智能教育运行中心（IOC Edu）并将其投入运营。该中心被誉为教育行业的“数字大脑”，具备整合数据，将行业数据与国家数据库、专业数据和本地数据连接的能力，助力整个教育行业的管理更加顺畅和有效。 为推动信息技术在教学和教育管理中的应用，面向教育培训行业全面数字化转型目标，近期，全国多地已建立智能教育运行中心（IOC Edu）并将其投入运营。该中心被誉为教育行业的“数字大脑”，具备整合数据，将行业数据与国家数据库、专业数据和本地数据连接的能力，助力整个教育行业的管理更加顺畅和有效。

以前，范文恩老师总是要带很多笔记本和教程，但自从有了VNEdu软件后，他的教学和学生管理工作变得十分轻松。通过电脑系统，从撰写教案、管理学生记录到联络家长等一切事务操作起来都十分便捷。范文恩表示：“该平台支持许多功能，如学生管理、在线上课程点名，为学生提供学习资料和布置作业等。此外，老师也可直接在线上出考题并进行考试。”

vnEdu应用程序是以学校管理系统为中心的vnEdu 4.0教育生态系统的一部分。该应用允许学校管理干部随时随地进行监控、并做出及时指导。

坚江省黄敏达高中学校副校长范成创表示：“有了这个系统，我们很快就可以查阅信息，为人员管理工作提供诸多便利。此外，通过短信联络学生家长，创建电子学籍，输入学习成绩，及时通知学生等功能都很方便。”

智慧教育运行中心的投入使用，解决了坚江省教育数据分散、难以统计汇报的问题。每个教育机构管理软件系统的数据将得以同步、整合，汇入中心数据库。该数据还与当地的智能运行中心和教育培训部数据系统互联互通。

VNPT信息技术公司数字教育方案中心产品部经理朱黎龙表示：“目前，该系统已达到教育培训部数据库的连接标准和数据标准，并实现了自动集成和互联。未来，产品将继续定期升级，按照教育培训部的通知和指示进行调整。”

截至目前，越南已有20多个省市展开vnEdu智能教育运行中心系统，从而逐步推进教学和教育管理领域中的信息技术应用，面向教育培训行业全面数字化转型目标。（完）

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