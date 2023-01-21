春节期间北部迎来低温寒冷天气 南部天气晴好

据国家水文气象预报中心，因受强冷空气的影响，21日晚和22日凌晨（除夕夜和大年初一），北部出现零星小雨、毛毛雨和有雾天气。大年初一中午和下午天转晴。



22日晚23日（大年初一晚和初二），北部继续出现零星下雨和毛毛雨天气。预计，大年初一和初二两天，北部各省天气寒冷，最低气温14-16摄氏度，山区气温12-14摄氏度，高山区气温在10摄氏度以下。最高气温18-22摄氏度。



从大年初三到初五，北部普遍少雨，造成有雾和零星有雾天气，中午和下午天转晴。天气寒冷，最低气温12-15摄氏度，山区气温在11摄氏度以下，最高气温17-21摄氏度。



从清化至河静各省，腊月三十普遍少雨，早晨有雾，天气寒冷。最低气温12-15摄氏度，最高气温18-21摄氏度。



大年初一至初三，从清化至河静各省，气温有增加，最低气温15-18摄氏度，最高气温21-24摄氏度，初二出现零星小雨天气。



西原和南部地区，天气晴好，最高气温31-34摄氏度，最低气温21-25摄氏度。



国家水文气象预报中心表示，1月底和2月是2023年冬天寒冷的高峰其。预计北部和中部以北地区低温寒冷的天较多，山区出现极寒天气，高山区可处出现冰冻和雨雪天气。



各地区除夕夜的天气预报：北部以西局地出现小雨，早晨有雾或零星有雾，天气寒冷。最低气温11-14摄氏度，局地气温在10摄氏度以下。最高气温16-19摄氏度，局地气温在16摄氏度以下。



北部以东和河内地区，局地出现小雨，早晨有雾，中到下午天转晴。晚上天气寒冷，山区天气极冷。最低气温12-15摄氏度，山区局地气温在12摄氏度以下。最高气温17-20摄氏度，局地气温20摄氏度以上。



从清化至承天顺化各省局地出现下雨天气，早晨有雾，天冷，北部最低气温13-16摄氏度，南部最低气温15-18摄氏度。最高气温18-21摄氏度，南部局地气温在21摄氏度以上。



从岘港至平顺各省局地出现阵雨。北部地区天冷，最低气温19-22摄氏度，最高气温24-27摄氏度；南部地区最低气温22-24摄氏度，最高气温28-31摄氏度。



西原地区晚上局地出现下雨天气。最低气温15-18摄氏度，局地气温在15摄氏度以下。最高气温25-28摄氏度。



南部地区晚上无雨。最低气温22-25摄氏度，东部局地气温22摄氏度以下。最高气温29-32摄氏度，东部局地气温32摄氏度以上。（完）