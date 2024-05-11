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春夏交替的季节是河内最美时刻之一
老叶脱落，嫩绿的新芽悄悄的从枝头冒出，迎接着灿烂的夏日，充满生机，让人感慨万千，情感纷繁交错。
河内市居民端庄说：“春夏交替时期是河内美丽的时刻，树木抽出了嫩绿的新芽，花儿迎着阳光盛开，微风轻拂 令人心旷神怡。”
河内市居民吕维松说：“万物都充满活力。我跟朋友外出拍照时，拍出了生意怏然的树木花草许多美丽照片，挺有意思。”
河内季节交替美丽画卷不仅仅是树木更迭的景象，还有各种色彩斑斓的盛开花朵点缀其中。河内市仿佛披上新衣…绚烂多彩、如梦如幻的景象让人禁不住地想敞开心扉融入大自然中，希望将季节交替的美好瞬间封存在照片上。
土耳其游客Tevfik Kaya说：“河内的天气和景象都非常美，凉爽舒服。我走过河内的多条街道，看见排成两行的古树，有的是绿油油的、也有黄橙橙的，有艳红的花朵，也有紫色的花朵，风景非常美丽。”
不仅只有诗情画意美景引人入胜，季节交替的河内还令人想起夏季特有的美食。
河内市居民阮非海说：“夏天到来，我经常带着妻子和孩子到环剑湖吃冰淇淋，人一时变得舒服多了。这也是我们全家外出享受季节更替时刻的机会。”
伴随春末微风的是即将到来的夏日暖阳，如诗般的景色让每个人都感到出奇的宁静…首都之美已经令人惊叹，而季节交替时的色彩和瞬间使其更加迷人。（完）