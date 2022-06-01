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时评：寻找提高学校历史教学质量的方法
历史这一门课自2022年起成为高中教育课程选修课的消息引起舆论的特别关注。
越南历史科学协会副主席兼秘书长——历史学家杨忠国表示，越南早已考虑这一问题， 特别是2015年11月召开的国会会议上已深入讨论该问题。这是越南国会史上第一次将一门课纳入议程。
他认为，越南人一向对历史有着特殊的认知，因为其不仅是知识问题，而且还与民族的性格、本领和传统价值观息息相关。但是，如何在学校中有效提高历史教学质量是一个难题。
对于教育培训部提出的改变内容，公平地说，越南教育体系目前存在一个较大的问题，即未早期进行专业分类。专业分类后有系统地进行针对性培训将对社会人力资源质量产生重要影响，特别是满足当前越来越苛刻的需求。
在杨忠国看来，新课程的应用是合理的，符合世界教育发展趋势。 具体，在中小学教育头九年历史作为必修科，随后三年作为选修科。此外，历史还与其他学科相结合，成为一门普通的社会学科。但事情并没有那么简单。
部分舆论认为，这一选择意味着取消历史课。在一定程度上，他们的看法是有道理的，因为历史教育方法没有太大的改变。理论上，在头九年，学生会获得相当多的历史知识。这很重要，但我们仍然只是在教他们如何通过记忆学习历史。杨忠国强调，这是不正确的方法，特别是在当前人们可以轻而易举地获取资料的背景下。
在中小学教育最后三年里，他们进入了思维、意识等方面最成熟的阶段。这是学习过程中极为重要的三年。若能在此期间培养公民意识、激发民族自豪感、弘扬传统美德，加上合理的方法，学生就能有效地吸收历史知识。
但实际上，我们未能为激发学生对历史的兴趣奠定好基础。在新形势下，学生们有权不选择这门学科。杨中国认为，我们应支持现代教育流程，包括专业分类，但难以支持一个容易出现的现实：历史课将会“无人问津”，因为越来越少的学生选择学习历史，寻找历史教教师也相当困难。
杨忠国建议，教育部门应对历史教学进行更多投资，不仅是资金，更重要的是教学方法和思维。历史是一门感知过去并为现在得出规律的学科，而不是一门铭记过去的学科。
因此，在继续聆听和向公众解释的同时，教育部门应说服公众接受过渡期。 例如，解释若推进历史教学改革将为提高学校历史教学质量采取何种紧急方案，采用何种标准以及何时终止过渡期？或者，如果暂停的话，我们需要多长时间才能为教育不可避免的专业分类做出充足准备等。
杨忠国说，在学习历史过程中培养反批评思维和发挥民主素养是最好的历史学习方法。（完）