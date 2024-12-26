日本专家：核能是实现碳中和目标的必要条件

越南政府提出了到2050年实现净零排放目标。越南国会于2024年11月30日通过了一项决议，批准重启宁顺核电项目开发计划，以确保国家能源安全和丰富电力供应源。

针对核电问题，日本国家政策研究所名誉教授、能源政策和核安全政策专家根久典（Hisanori Nei）12月25日在东京接受了越通社记者的采访。

根久典教授指出，核能是实现世界碳中和目标的必要条件。2011年日本发生严重的核事故后，核电发展被停滞一段时间。但最近，由于国际形势变化，国际石油供应形势不稳定、人工智能和比特币加密货币挖矿等技术需要大量电力、降低二氧化碳排放需求日益迫切等原因，核电再次被视为日本能源结构中的重要能源。

为了应对核安全问题，日本根据国际原子能机构和其他组织制定的国际标准出台了相关法规。日本也从福岛核事故中吸取了教训，加强使用外部电力供应源。

根久典强调了国家能源局（IEA）2022年报告中关于世界迈向碳中和的建议。该报告指出，核电是当前可用的商业技术中成本最低、效果优良的脱碳能源。 在评价越南利用核电作为一种稳定能源的政策时，根久典指出，核电投资将面临两个问题。一是确保核电投入使用后的安全。越南必须拥有核电安全管理技术。在这一领域，越南可以与日本开展合作。

二是，引进核电需要大量投资。每单位建设成本可能比其他发电厂高出2至4倍。也就是说，越南需要准备一个合适的财政机制来保障项目大量的初始投资。当越南人民使用核电时，这笔投资资金将得到返还。因此，还需要准备适当的机制，以确保合理的电价及这笔资金得到适当的退还。（完）