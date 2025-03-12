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旅澳越侨热衷于保护与弘扬越南语工作
陈红云曾是查尔斯特大学研究旅澳越裔儿童的语言技能及母语保持VietSpeech项目的成员，她认为越南语是家乡的语言，是心灵的语言，这个常常萦绕在她心头的问题促使她去寻找答案。于是，Vietschool越南语学校应运而生，肩负着为在澳越南语教学工作带来“新气象”的使命。
陈红云还认为，保持和传承越南语“既有益于国家，也有益于家庭”，因为越南语在家庭成员之间的联系中起着非常重要的作用，它是不同世代之间的纽带，特别被比喻为将身在异乡的越南人和他们在越南的家人、亲戚紧紧相连的“无形的线”。
Vietschool 一名家长阮友雄对陈红云的观点表示赞同，认为，不管越南人身处何地，都会希望保持自己的根源、自豪感和母语，将其传承给自己的后代子孙。这正是他鼓励女儿学习越南语的原因之一。
旅居澳大利亚11年的越侨陈玉金秋对记者分享说，她儿子十分喜欢学习越南语。因为，在日常生活仲，她常对儿子谈到越南特色文化和历史、越南语的奥妙等。
为了满足旅澳越侨家长的愿望同时进一步推广越南语，陈红云已开设了线上教学班，帮助孩子们通过参与旅澳越侨社群文艺演出活动，练习越南语，目的在于保持、弘扬和推广越南语。
此外，为了增加学习越南语的吸引力，并让孩子们在“玩中学、学中玩”，激发他们的兴趣，陈红云还与旅澳越南知识分子和专家协会（VASEA）合作，将越南语的教学和学习程序数字化，旨在帮助孩子们通过有趣、轻松的方式接触越南语。每一课都将传递越南的文化、名胜古迹、传统节日等内容，从而帮助孩子们扩展词汇量。
作为陈红云在澳数字化越南语教学过程中重要的合作伙伴之一、VASEA主席——严德龙教授表示，保持为在澳越裔儿童的文化和语言对他来说是非常重要的，它是构建澳大利亚“小越南社会”的基础。VASEA视此为首要任务，并正在计划利用人工智能（AI）技术来识别和调整澳大利亚越南裔儿童的发音，甚至鼓励孩子们模仿父母的口音。
人工智能专家、VASEA成员阮进义强调，越南语存在，文化就存在，换句话说，越南语是非常重要的非物质文化遗产。因此，VASEA希望打造有吸引力的越南语学习项目，激发儿童的好奇心和兴趣，让他们在“玩中学、学中玩”。他认为，这是一项艰巨的任务，需要有志者和专业人士共同努力，制定高质量、有意义的教材，从而在海外保存和延续越南文化。VASEA的期望是这些越南语教学项目不仅能服务于澳大利亚的越南裔儿童，还能够面向全世界的越南儿童。
陈红云还分享说，令人欣慰的是，澳大利亚政府也非常支持越南语学习和教学工作，通过为社区语言学校提供资金支持。
尽管推广越南语工作仍面临许多困难和挑战，但凭借保护和传承越南语，让越南语成为在澳广泛使用的语言，甚至成为学校中的第二外语的强烈愿望，陈红云以及其他旅澳越南人正在一步步证明小小的努力将带来巨大的成果。（完）