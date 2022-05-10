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旅游复苏的展望
日本首相岸田文雄强调，日本将在进行医学专家咨询后重新评估防疫措施。与此同时，老挝政府宣布，自5月9日起所有国际口岸重新开放，允许完全接种新冠疫苗的人员无需要任何测试即可入境老挝。5月初以来，马来西亚和泰国游客可以凭借通行证互相进入该两国。
新冠肺炎大流行爆发前，旅游是许多亚洲经济体的重要发展动力。泰国经济的支柱之一——“无烟工业”曾经为“微笑之国”带来大量外汇收入。而且，2019年，日本接待国际游客量近3200万人次。
然而，新冠肺炎疫情席卷全球致使亚洲乃至世界旅游业几乎崩溃。关闭边境是许多国家为抗击疫情别无选择的措施。这就是2021年赴日国际游客量降至24.59万人次的主要原因，创1964年以来最低水平。
2021年赴泰国的国际游客量较2019年下降98%。2019年韩国接待国际游客量超过1700万人次，降至2021年的不到100万人次，自韩国进行国际游客量统计以来的最低水平。
在此背景下，向外国游客敞开大门的决定为助力亚洲旅游业长期“冬眠”后苏醒提供了机会。这是从事旅游活动的人员和企业可喜的消息。
日本首都东京著名商店街仲见世（Nakamise）的一名店主菊池洋子与《共同通讯社》分享说，他希望在国际游客重返东京时，街道将恢复往日繁华。与此同时，由于放松关于新冠肺炎疫情的入境及隔离规定，泰国旅游业取得许多积极成效，且正在面向2023年复苏的目标。
泰国国家旅游局（TAT）称，5月起进一步放松旅游规定后，该国2023年吸引国际游客量有望达2000万人次。据TAT，泰国将努力完成2022年接待国际游客量达700-1000万人次的短期目标。
分析专家认为，开放国门迎接国际游客和为经济注入新的活力是必要的，特别是在亚洲与新冠肺炎大流行斗争取得长足进展的背景下，新增新冠确诊病例，死亡人数和住院病历大幅下降，新冠疫苗接种率日益增加等是各国作出放松边境管制决定的重要基础。
但是，世界卫生组织（WHO）警告说，新冠肺炎大流行的危机还在后头。新变异株可能随时出现并且快速扩散蔓延。WHO建议各国要在解除防疫规定，重返正常轨道时需要谨慎。
据经济学家集团研究与分析机构的经济学人智库（EIU），亚太地区旅游业可能至2024年尚未重返大流行爆发前的增长率。除了由新冠肺炎大流行带来的风险，EIU认为，本地区旅游业复苏过程也面临其他“逆风”，就是能源价格和通货膨胀率飙升等。
放松边境管制是亚洲旅游业逐渐强劲复苏的重要前提。分析专家期望，这一行动将为促进本地区经济体复苏注入动力。（来源：《人民报》）